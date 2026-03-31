تعطيل وتكسير كاميرات حديثة في هذه المنطقة.. ونائب يطلق تحذيرا عاجلا

كشف عضو تكتل الجمهورية القوية النائب ، عن تعطيل وتكسير كاميرات تملكها بلدية .



وكتب عبر حسابه على "أكس": "على مدى أيام، خلال الأسبوع المنصرم، تم اطلاق النار وتكسير وتعطيل 16 كاميرا مراقبة حديثة تملكها بلدية شتورة، إضافة لـ6 كاميرات في بلدة يستخدمها احد الأجهزة الامنية الرسمية، و6 كاميرات اخرى في بلدة المريجات يستخدمها جهاز أمني آخر.

أصبح كامل مكشوفا أمنيا، ولا يزال الفاعل -المعلوم- مجهولاً.

برسم المسؤولين".

