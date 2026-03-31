الجيش الاسرائيلي: الحادثة التي أصيب فيها جنود اليونيفيل أمس لم تنجم عن قواتنا

زعم المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي، أفيخاي ، في بيان، عبر منصة اكس أن "الحادثة التي أصيب فيها جنود اليونيفيل أمس لم تنجم عن قوات جيش الدفاع".



وقال: "خلال الساعات الـ24 الماضية استكمل جيش الدفاع تحقيقه في الحادثة التي وقعت أمس (الإثنين)، والتي أفيد خلالها بأن جنود اليونيفيل أُصيبوا نتيجة انفجار عبوة ناسفة في منطقة بجنوب . ويُظهر الفحص العملياتي الشامل أنه لم يتم زرع عبوة ناسفة في المنطقة من قبل قوات جيش الدفاع، كما لم تتواجد قوات لجيش الدفاع في المنطقة إطلاقًا".



وأضاف: "يعمل جيش الدفاع ضد الإرهابي، وليس ضد قوات اليونيفيل أو أو المواطنين اللبنانيين. ويدعو جيش الدفاع قوات اليونيفيل إلى عدم التواجد في مناطق القتال التي حذّر السكان بضرورة اخلائها حفاظًا على سلامتهم".

— (@AvichayAdraee) March 31, 2026