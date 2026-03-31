الجيش الاسرائيلي: الحادثة التي أصيب فيها جنود اليونيفيل أمس لم تنجم عن قواتنا

#عاجل 🔸تحقيق جيش الدفاع يحدد: الحادثة التي أصيب فيها جنود اليونيفيل أمس لم تنجم عن قوات جيش الدفاع
🔸خلال الساعات الـ24 الماضية استكمل جيش الدفاع تحقيقه في الحادثة التي وقعت أمس (الإثنين)، والتي أفيد خلالها بأن جنود اليونيفيل أُصيبوا نتيجة انفجار عبوة ناسفة في منطقة بني حيان…
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 31, 2026
