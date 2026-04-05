خطوة لا تستهدفحزب الله

تتعامل أوساط متابعة مع التهديدات الإسرائيلية
الأخيرة لمعبر المصنع على أنها خطوة تتجاوز إطار المواجهة مع"حزب الله
"، وترتبط بشكل مباشر بالضغط على الدولة اللبنانية
ككل.
فبحسب هذه القراءة، لا يبدو أن الهدف هو محاصرة"الحزب"بقدر ما هو إدخال لبنان
في مرحلة جديدة من الضغوط المتصاعدة، تواكب مسار التصعيد الحاصل في المنطقة".
وتشير هذه الأوساط" إلى أن استهداف معبر حيوي بهذا الحجم يحمل رسائل سياسية واقتصادية واضحة، ويُفهم ضمن سياق أوسع عنوانه تشديد الحصار على لبنان ورفع مستوى الضغط عليه في المرحلة المقبلة، وليس مجرد إجراء ميداني محدود".