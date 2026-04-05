تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

اسرائيل تغتال الشهود…. وتفبرك الرواية!

جاد الحاج - Jad El Hajj

|
Lebanon 24
05-04-2026 | 04:30
A-
A+
اسرائيل تغتال الشهود…. وتفبرك الرواية! photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
يعكس استهداف الصحافيين في ساحات الحرب طبيعة الصراع نفسه، إذ يتقدّم المراسل إلى خط المواجهة بصفته شاهداً على الأحداث في بيئة عالية المخاطر، حيث لا تقتصر المواجهة على الميدان وحسب بل تمتد إلى الرواية أيضاً، ليغدو نقل الوقائع جزءاً من معركة مفتوحة على المعنى والتأثير.

وفي هذا الإطار، تربط إسرائيل كل عملية استهداف لصحافي باتهامات مباشرة تضعه خارج صفته المهنية، فتقدّمه كجزء من بنية عسكرية أو كعنصر يؤدي دوراً يتجاوز العمل الإعلامي، وتطرح هذا الاتهام كدليل دامغ تبني عليه لتبرير الجريمة وتأمين غطاء مسبق لها.

لم يقف هذا الإجرام عند حالة واحدة، بل تكرّر مع صحافيين نقلوا الوقائع من الميدان، وفرضوا حضوراً إعلامياً أربك الرواية الإسرائيلية وقيّد قدرتها على التحكم بالصورة، ومع هذا الحضور المباشر تراجع تأثير الخطاب العسكري الإسرائيلي على مستوى الداخل، كما فقد فاعليته في البيئة الحاضنة للمقاومة في لبنان، إذ اصطدمت روايته بوقائع موثّقة بالصوت والصورة، فحافظت على تماسك المعنويات وقلّصت مفاعيل الحرب النفسية.

من هنا، يبرز اسم علي شعيب كصحافي ميداني عمل لسنوات في جنوب لبنان وعلى طول المنطقة الحدودية، حيث راكم معرفة دقيقة بتفاصيل الأرض وخطوط التماس، ووثّق الأحداث بالصوت والصورة ونقلها بشكل مباشر ومتواصل إلى الرأي العام. وبعد أن نفّذ العدو جريمته بحق علي شعيب والمراسلة فاطمة فتوني التي كانت برفقته الى جانب فريق العمل، سارعت الصحافة الإسرائيلية إلى ربط اسمه بعمل استخباراتي استناداً إلى روايات صادرة عن جهات رسمية، في مسعى لتبرير اغتياله وإضفاء مشروعية عليه، علماً أن طبيعة عمله المهنية العلنية لا تنسجم مع أي نشاط يقوم على السرية والكتمان.

وإذ شكّل أداء شعيب نموذجاً متقدّماً للعمل الصحافي في الميدان، بما جمعه من سرعة في نقل الوقائع ودقّة في توثيقها وقدرة على الوصول إلى موقع الحدث، حيث تحوّلت هذه المهنية بحد ذاتها إلى مصدر إزعاج وقلق للعدو الإسرائيلي، لأنها حدّت من قدرته على فرض روايته، ودفعته إلى التعامل مع الصحافي كجزء أساسي من الحرب، فكان القرار بإسكاته.

ولا يتوقف هذا الاجرام عند حدود علي شعيب، بل يتجاوز ذلك إلى تعميم خطير، إذ إن تحويل المعرفة الميدانية، أو امتلاك شبكة مصادر إلى عناصر اشتباه، يضع أي صحافي يعمل في مناطق النزاع خارج الحماية المدنية ويحوّله إلى هدف مشروع، ما ينسف الأساس الذي يقوم عليه العمل الصحافي ويقوّض قدرته على أداء دوره.

هذا المشهد ليس جديداً، فمن فلسطين إلى لبنان تتكرّر الجرائم نفسها، إذ اغتالت إسرائيل شيرين أبو عاقلة خلال تغطيتها في جنين عام 2022 رغم وضوح هويتها الصحافية، وسارعت في الساعات الأولى إلى نفي مسؤوليتها واتهام مسلحين فلسطينيين بإطلاق النار، قبل أن تتراجع روايتها تدريجياً لتقرّ بأن الرصاص جاء من جهة إسرائيلية مع وصفه انذاك بأنه "غير مقصود"، في مسار رافقته محاولات للتشكيك لتفادي أي مساءلة. كما استهدفت في جنوب لبنان الصحافي عصام عبد الله خلال تغطيته، ما أدى إلى استشهاده وإصابة زملاء اخرين في الموقع نفسه، فيما تكرّر الاسلوب ذاته في غزة حيث جرى ربط صحافيين ميدانيين بحركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" تمهيداً لتبرير اغتيالهم بهدف إسكات الصوت ومنع نقل الوقائع.

قانونياً، يُصنَّف الصحافيون ضمن الفئة المدنية بموجب القانون الدولي الإنساني ويتمتعون بالحماية الكاملة ما لم يشاركوا مباشرة في الأعمال القتالية، وهو مبدأ راسخ كرّسته اتفاقيات جنيف، ما يجعل أي استهداف متعمد لهم، أو إضفاء صفة عسكرية عليهم عبر تصنيفات فضفاضة، انتهاكاً خطيراً يرقى إلى جريمة حرب، ولا يكتسب هذا النوع من الأفعال أي شرعية بمجرد إطلاق ادعاءات أو فرض رواية أحادية، بل يتطلب تحقيقاً مستقلاً وشفافاً، وهو ما يجري الالتفاف عليه بصورة متكررة.

ما يجري اليوم لا يحتمل الاكتفاء بالتنديد، بل يفرض على الدولة اللبنانية تحركاً مباشراً على المستويين الدبلوماسي والقانوني لوضع هذه الجرائم أمام الهيئات الدولية وملاحقتها، كما يضع وزارة الإعلام أمام مسؤولية لا يمكن التهرب منها، إذ لا ينسجم صمتها مع حجم الاستهداف الذي يطال الصحافيين، ولا مع دورها المفترض في الدفاع عنهم، لأن حماية الصحافيين تُعدّ التزاماً وطنياً وأخلاقياً لا يقبل التراخي.

يواصل الصحافيون في الميدان عملهم تحت الخطر، يتمسكون بمواقعهم وينقلون الوقائع بدقة في مواجهة محاولات الطمس والتشويه، ويشكّل حضورهم في قلب الحدث جزءاً من معادلة الصمود نفسها، إذ يعملون بثبات على حماية الرواية من التحريف، فيما يمعن العدو الإسرائيلي في استهدافهم لإسكات هذا الصوت. ومع كل صحافي يغتاله العدو يتأكد أن العدوان لا يتوقف عند حدود الأرض والشعب، بل يمتد ليطال الحقيقة أيضاً.

المصدر: خاص
لبنان

خاص

مقالات لبنان24

الإسرائيلية

جنوب لبنان

الإسرائيلي

اللبنانية

دبلوماسي

إسرائيل

بات على

التزام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك

جاد الحاج - Jad El Hajj

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24