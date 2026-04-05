الحجار يؤكد على تعاون الأجهزة الأمنية والجيش لحماية المواطنين والممتلكات

شدد والبلديات أحمد على أن " تقوم بواجباتها لحفظ أمن الوطن والمواطن وترسيخ مبدأ سيادة القانون، وضباطها وعناصرها على تأهب تام لمعالجة أي خلل أمني للمحافظة على الاستقرار الداخلي ولمنع الانفلات من خلال تسيير دوريات في وإقامة نقاط تمركز ثابتة في عدد من الشوارع الرئيسية وداخل الأحياء، وذلك على مدار الساعة، في إطار الحفاظ على الأمن ونشر الطمأنينة بين المواطنين رغم الظروف الصعبة التي يمرون بها لمعالجة أي خلل ولحفظ الأمن في بيروت وسائر المناطق".





وقال عبر "الانباء" : "تأتي الإجراءات ضمن خطة أمنية مستمرة تهدف إلى سلامة المواطنين والممتلكات العامة والخاصة في مدينة بيروت وضبط المخالفات، عبر تكثيف الدوريات واتخاذ التدابير الاستباقية، بالتعاون والتنسيق مع الجيش وجميع لتأمين الراحة العامة، والسهر على تنفيذ القوانين والأنظمة".

Advertisement