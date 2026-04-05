القيادة نعته.. شهيد للجيش إثر غارة كفرحتى

نعت – ، العريف الشهيد نحله الذي استشهد بتاريخ 5 /5 /2026 جرّاء غارة إسرائيلية معادية على بلدة كفرحتى – .

وفي ما يلي نبذة عن حياة الشهيد:



- من مواليد 20/11 /1996 صيدا.



- حائز تنويه وتهنئة العماد عدة مرات.



- الوضع العائلي: عازب.



يُقام المأتم بتاريخ 5/4/2026 ويوارى الثرى كوديعة في جبانة ، على أن تُقام المراسم اللازمة لاحقاً بعد تحديد مكان وزمان الدفن.