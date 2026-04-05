لبنان
3 سيناريوهات تنتظر لبنان.. الاجتياح وارد؟
Lebanon 24
05-04-2026
|
11:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشر موقع "إرم نيوز" الإماراتي تقريراً جديداً تحدث فيه عن الحرب المستمرة بين
لبنان
وإسرائيل، قائلاً إن
إسرائيل
تدرس عدة سيناريوهات عسكرية بعدما هيأت الظروف لاستكمال أي توغل
بري
محتمل عبر تدمير الجسور وعزل المناطق وقطع طرق الإمداد.
واعتبر التقرير أن خيار الاجتياح البري مطروح، لكنه يحتاجُ إلى "تروٍّ استراتيجي"، رغم اعتباره خياراً ضرورياً ضمن حسابات الميدان.
ووفق خبراء، فإن الاجتياح البري يبقى خياراً مُكلفاً رغم أهميته، غير أن تعدد السيناريوهات يشير إلى أن إسرائيل قد تتجه نحو الخيار الأقل كلفة لتحقيق أهدافها الأمنية، وفي مقدمتها إبعاد "
حزب الله
" عن الحدود عبر إنشاء منطقة عازلة تمنع عودته العسكرية، بما يضمن أمن الحدود الشمالية بشكل كامل.
وفي ظل هذه المعطيات، تتجه إسرائيل إلى استراتيجية تقليل الخسائر مقابل فرض وقائع ميدانية جديدة، سواء عبر توسيع المنطقة العازلة جنوباً، أم عبر فرض شروط لذات الأهداف في أي تسوية سياسية مقبلة، وفق ما يقول التقرير.
ونقل "إرم" عن القائد السابق للقوة الضاربة في
الجيش اللبناني
، طوني أبو سمرا قوله إنَّ هناك عدة سيناريوهات مطروحة على خط
الجبهة
، قائلاً إن أحد المسارات المحتملة يتمثل في السعي إلى إنهاء التهديدات المنطلقة من لبنان عبر تفكيك القدرات العسكرية لحزب الله بشكل كامل، بما في ذلك ترسانته الصاروخية وقدرته على تنفيذ عمليات عبر الحدود، موضحاً أن هذا الأمر قد لا تحققه إسرائيل إلا من خلال اجتياح بري واسع النطاق.
وأشار إلى وجود سيناريو آخر يقوم على تحييد التهديدات المباشرة من الحزب، من دون السعي إلى
القضاء
عليه بشكل كامل، حيث يمكن أن تتقدم القوات
الإسرائيلية
شمالاً حتى نهر الليطاني لإنشاء منطقة عازلة تعمل على تحييد قدرات الحزب على إطلاق الصواريخ المباشرة، بما في ذلك الصواريخ المضادة للدبابات، وتقليل قدرته على التسلل وتهديد الأراضي الإسرائيلية، مع فرض رقابة مكثفة على الحدود.
وحول المسار الثالث، ذكر أبو سمرا أنه يتمثل في تجنب المواجهة العسكرية الواسعة والاعتماد على الحلول الدبلوماسية، إذ قد يؤدي وقف إطلاق النار أو اتفاق أوسع، بمشاركة
الولايات المتحدة
وإيران إلى إنهاء الأعمال القتالية.
وأشار إلى أنه رغم أن هذا الخيار يجنب المنطقة دماراً واسعاً، إلا أن إسرائيل قد لا ترى أنه يقدم نصراً واضحاً لها، بل يؤدي إلى تجميد الصراع دون معالجة أسبابه الجذرية، وفق ما يقول التقرير.
(إرم نيوز)
