السيد تفقدت غرفة عمليات محافظة الجنوب: الدولة الى جانب النازحين وملتزمة تأمين احتياجاتهم

تفقدت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد بعد ظهر اليوم، في اطار جولة صيداوية، مقر غرفة عمليات ادارة والازمات في محافظة الجنوب، في حضور رئيس بلدية المهندس مصطفى حجازي وفرق الغرفة، حيث اطلعت من منسق العمليات فيها سلام بدر الدين على سير العملية الاغاثية للنازحين، لاسيما الذين هجروا ليلا من مراكز ايوائهم في بلدة كفرحتى اثر استهداف معاد فجراً.





وقالت السيد حول استهداف في كفرحتى وسبل ايوائهم: "أحببت اليوم ان اكون هنا مع اهل صيدا والجنوب لاقول لهم بان الدولة الى جانبهم خاصة بعد المجزرة التي ارتكبها العدو الصهيوني في بلدة كفرحتى، الامر الذي تجاوز كل المعايير والاعراف والمواثيق الدولية، واسال الله الرحمة للعائلة التي استشهدت جراء هذا العدوان الغاشم".





أضافت: "اطلعت ايضاُ من منسق غرفة عمليات المحافظة السيد سلام بدر الدين على كيفية الاستجابة لنجدة النازحين نتيجة هذا الاستهداف وخاصة ان لدينا مركز ايواء في مكان الاستهداف".







وتابعت: "الاستجابة السريعة كانت تدار من غرفة العمليات بمحافظة الجنوب والبلديات المشاركة فيها ووزارة الشؤون ووزارة التربية والصليب الأحمر وكل الفرقاء الموجودين عملوا طوال الليل وتابعوا احتياجات الأهالي، وسمعنا أن البعض منهم عاد اليوم الى كفرحتى ونحن نتابعهم لنؤكد ان سلامتهم هي الاولويه وكل احتياجاتهم سيتم تأمينها وهذا من الدولة وان شاءالله سنكمل لنكون الى جانبهم".







وقالت السيد: "قدمنا اليوم مساعدات من دولة قطر للنازحين خارج مراكز الايواء، وسيتم فتح مراكز ايواء جديدة حسب الحاجة، كما وناقشنا مع بلدية صيدا الامكانات المتاحة، وهناك أيضا مراكز ايواء شاغرة في شمال ، وسيفتح ايضاً قسم جديد في المدينة الرياضية في لاستقبال النازحين".

