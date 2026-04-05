لبنان
السيد تفقدت غرفة عمليات محافظة الجنوب: الدولة الى جانب النازحين وملتزمة تأمين احتياجاتهم
Lebanon 24
05-04-2026
|
10:10
A-
A+
photos
0
A+
A-
تفقدت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد بعد ظهر اليوم، في اطار جولة صيداوية، مقر غرفة عمليات ادارة
الكوارث
والازمات في محافظة الجنوب، في حضور رئيس بلدية
صيدا
المهندس مصطفى حجازي وفرق الغرفة، حيث اطلعت من منسق العمليات فيها سلام بدر الدين على سير العملية الاغاثية للنازحين، لاسيما الذين هجروا ليلا من مراكز ايوائهم في بلدة كفرحتى اثر استهداف معاد فجراً.
وقالت السيد حول استهداف
النازحين
في كفرحتى وسبل ايوائهم: "أحببت اليوم ان اكون هنا مع اهل صيدا والجنوب لاقول لهم بان الدولة الى جانبهم خاصة بعد المجزرة التي ارتكبها العدو الصهيوني في بلدة كفرحتى، الامر الذي تجاوز كل المعايير والاعراف والمواثيق الدولية، واسال الله الرحمة للعائلة التي استشهدت جراء هذا العدوان الغاشم".
أضافت: "اطلعت ايضاُ من منسق غرفة عمليات المحافظة السيد سلام بدر الدين على كيفية الاستجابة لنجدة النازحين نتيجة هذا الاستهداف وخاصة ان لدينا مركز ايواء في مكان الاستهداف".
وتابعت: "الاستجابة السريعة كانت تدار من غرفة العمليات بمحافظة الجنوب والبلديات المشاركة فيها ووزارة الشؤون ووزارة التربية والصليب الأحمر وكل الفرقاء الموجودين عملوا طوال الليل وتابعوا احتياجات الأهالي، وسمعنا أن البعض منهم عاد اليوم الى كفرحتى ونحن نتابعهم لنؤكد ان سلامتهم هي الاولويه وكل احتياجاتهم سيتم تأمينها وهذا
التزام
من الدولة وان شاءالله سنكمل لنكون الى جانبهم".
وقالت السيد: "قدمنا اليوم مساعدات من دولة قطر للنازحين خارج مراكز الايواء، وسيتم فتح مراكز ايواء جديدة حسب الحاجة، كما وناقشنا مع بلدية صيدا الامكانات المتاحة، وهناك أيضا مراكز ايواء شاغرة في شمال
لبنان
، وسيفتح ايضاً قسم جديد في المدينة الرياضية في
بيروت
لاستقبال النازحين".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
غرفة عمليات محافظة الجنوب : 69 مركزا للايواء يضم 22 نازحاً
Lebanon 24
غرفة عمليات محافظة الجنوب : 69 مركزا للايواء يضم 22 نازحاً
06/04/2026 06:10:26
06/04/2026 06:10:26
Lebanon 24
Lebanon 24
غرفة عمليات في بلدية زحلة تتابع ملف إيواء النازحين وغزالة يتفقد المراكز ميدانياً
Lebanon 24
غرفة عمليات في بلدية زحلة تتابع ملف إيواء النازحين وغزالة يتفقد المراكز ميدانياً
06/04/2026 06:10:26
06/04/2026 06:10:26
Lebanon 24
Lebanon 24
السيد: وزعنا وجبات ساخنة وطالبنا بالتنسيق عبر غرفة العمليات وحوّلنا مساعدات نقدية لخمسين ألف عائلة نازحة
Lebanon 24
السيد: وزعنا وجبات ساخنة وطالبنا بالتنسيق عبر غرفة العمليات وحوّلنا مساعدات نقدية لخمسين ألف عائلة نازحة
06/04/2026 06:10:26
06/04/2026 06:10:26
Lebanon 24
Lebanon 24
وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد: زيارتي لطرابلس كانت تفقدية وتطمينية والدولة إلى جانبهم ووضعنا خطة عاجلة من 7 نقاط بالتعاون مع غرفة عمليات الطوارئ في الشمال لتنفيذها
Lebanon 24
وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد: زيارتي لطرابلس كانت تفقدية وتطمينية والدولة إلى جانبهم ووضعنا خطة عاجلة من 7 نقاط بالتعاون مع غرفة عمليات الطوارئ في الشمال لتنفيذها
06/04/2026 06:10:26
06/04/2026 06:10:26
Lebanon 24
Lebanon 24
العدوان الاسرائيلي يتصاعد وعون يوجه أقسى رسالة لـ"الحزب":شو جاييني من الحرب تبعك؟"
Lebanon 24
العدوان الاسرائيلي يتصاعد وعون يوجه أقسى رسالة لـ"الحزب":شو جاييني من الحرب تبعك؟"
22:59 | 2026-04-05
05/04/2026 10:59:10
Lebanon 24
Lebanon 24
التهديد الاسرائيلي بقصف معبر المصنع يختبر الضمانات الاميركية للبنان
Lebanon 24
التهديد الاسرائيلي بقصف معبر المصنع يختبر الضمانات الاميركية للبنان
23:01 | 2026-04-05
05/04/2026 11:01:01
Lebanon 24
Lebanon 24
الضاحية الجنوبية مجددا في مرمى النيران.. اليونيفيل: هجمات"حزب الله"وإسرائيل قرب مواقعنا"قد تستدعي رداً نارياً"
Lebanon 24
الضاحية الجنوبية مجددا في مرمى النيران.. اليونيفيل: هجمات"حزب الله"وإسرائيل قرب مواقعنا"قد تستدعي رداً نارياً"
23:02 | 2026-04-05
05/04/2026 11:02:51
Lebanon 24
Lebanon 24
"نكبة اقتصادية" بعد اغلاق معبر المصنع
Lebanon 24
"نكبة اقتصادية" بعد اغلاق معبر المصنع
23:04 | 2026-04-05
05/04/2026 11:04:30
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الغارة على عين سعادة.. ماذا كشف رئيس البلدية؟
Lebanon 24
بعد الغارة على عين سعادة.. ماذا كشف رئيس البلدية؟
16:30 | 2026-04-05
05/04/2026 04:30:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هكذا سيكون طقس لبنان غداً.. استعدوا وتحضروا لـ"البرق"
Lebanon 24
هكذا سيكون طقس لبنان غداً.. استعدوا وتحضروا لـ"البرق"
10:11 | 2026-04-05
05/04/2026 10:11:55
Lebanon 24
Lebanon 24
في الضاحية.. ماذا حصل قبل إنذار اليوم؟
Lebanon 24
في الضاحية.. ماذا حصل قبل إنذار اليوم؟
08:38 | 2026-04-05
05/04/2026 08:38:33
Lebanon 24
Lebanon 24
ضابط إسرائيلي دخل لبنان.. انتقد تل أبيب وهكذا تحدث عن "الحزب"
Lebanon 24
ضابط إسرائيلي دخل لبنان.. انتقد تل أبيب وهكذا تحدث عن "الحزب"
14:00 | 2026-04-05
05/04/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد استهداف شقة في المبنى الذي يقطنه.. استشهاد مواطن في عين سعادة
Lebanon 24
بعد استهداف شقة في المبنى الذي يقطنه.. استشهاد مواطن في عين سعادة
14:41 | 2026-04-05
05/04/2026 02:41:06
Lebanon 24
Lebanon 24
استهداف شقة في عين سعادة...4 شهداء وعدد من الجرحى
Lebanon 24
استهداف شقة في عين سعادة...4 شهداء وعدد من الجرحى
14:04 | 2026-04-05
05/04/2026 02:04:23
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في لبنان
22:59 | 2026-04-05
العدوان الاسرائيلي يتصاعد وعون يوجه أقسى رسالة لـ"الحزب":شو جاييني من الحرب تبعك؟"
23:01 | 2026-04-05
التهديد الاسرائيلي بقصف معبر المصنع يختبر الضمانات الاميركية للبنان
23:02 | 2026-04-05
الضاحية الجنوبية مجددا في مرمى النيران.. اليونيفيل: هجمات"حزب الله"وإسرائيل قرب مواقعنا"قد تستدعي رداً نارياً"
23:04 | 2026-04-05
"نكبة اقتصادية" بعد اغلاق معبر المصنع
16:30 | 2026-04-05
بعد الغارة على عين سعادة.. ماذا كشف رئيس البلدية؟
15:04 | 2026-04-05
استشهاد مسؤول عسكري بحزب الله في الغارة على الجناح اليوم
فيديو
نسخة عن والدتها.. ابنة أنجلينا جولي تلفت الأنظار تعرّفوا إليها (فيديو)
Lebanon 24
نسخة عن والدتها.. ابنة أنجلينا جولي تلفت الأنظار تعرّفوا إليها (فيديو)
03:42 | 2026-04-04
06/04/2026 06:10:26
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث مأسوي.. أم دهست طفلتها
Lebanon 24
حادث مأسوي.. أم دهست طفلتها
16:00 | 2026-04-03
06/04/2026 06:10:26
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو..غارات إسرائيلية إستهدفت الجناح
Lebanon 24
بالفيديو..غارات إسرائيلية إستهدفت الجناح
17:27 | 2026-03-31
06/04/2026 06:10:26
Lebanon 24
Lebanon 24
