لبنان

السيد تفقدت غرفة عمليات محافظة الجنوب: الدولة الى جانب النازحين وملتزمة تأمين احتياجاتهم

Lebanon 24
05-04-2026 | 10:10
A-
A+
السيد تفقدت غرفة عمليات محافظة الجنوب: الدولة الى جانب النازحين وملتزمة تأمين احتياجاتهم
السيد تفقدت غرفة عمليات محافظة الجنوب: الدولة الى جانب النازحين وملتزمة تأمين احتياجاتهم photos 0
A+
A-
تفقدت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد بعد ظهر اليوم، في اطار جولة صيداوية، مقر غرفة عمليات ادارة الكوارث والازمات في محافظة الجنوب، في حضور رئيس بلدية صيدا المهندس مصطفى حجازي وفرق الغرفة، حيث اطلعت من منسق العمليات فيها سلام بدر الدين على سير العملية الاغاثية للنازحين، لاسيما الذين هجروا ليلا من مراكز ايوائهم في بلدة كفرحتى اثر استهداف معاد فجراً.


وقالت السيد حول استهداف النازحين في كفرحتى وسبل ايوائهم: "أحببت اليوم ان اكون هنا مع اهل صيدا والجنوب لاقول لهم بان الدولة الى جانبهم خاصة بعد المجزرة التي ارتكبها العدو الصهيوني في بلدة كفرحتى، الامر الذي تجاوز كل المعايير والاعراف والمواثيق الدولية، واسال الله الرحمة للعائلة التي استشهدت جراء هذا العدوان الغاشم".


أضافت: "اطلعت ايضاُ من منسق غرفة عمليات المحافظة السيد سلام بدر الدين على كيفية الاستجابة لنجدة النازحين نتيجة هذا الاستهداف وخاصة ان لدينا مركز ايواء في مكان الاستهداف".



وتابعت: "الاستجابة السريعة كانت تدار من غرفة العمليات بمحافظة الجنوب والبلديات المشاركة فيها ووزارة الشؤون ووزارة التربية والصليب الأحمر وكل الفرقاء الموجودين عملوا طوال الليل وتابعوا احتياجات الأهالي، وسمعنا أن البعض منهم عاد اليوم الى كفرحتى ونحن نتابعهم لنؤكد ان سلامتهم هي الاولويه وكل احتياجاتهم سيتم تأمينها وهذا التزام من الدولة وان شاءالله سنكمل لنكون الى جانبهم". 



وقالت السيد: "قدمنا اليوم مساعدات من دولة قطر للنازحين خارج مراكز الايواء، وسيتم فتح مراكز ايواء جديدة حسب الحاجة، كما وناقشنا مع بلدية صيدا الامكانات المتاحة، وهناك أيضا مراكز ايواء شاغرة في شمال لبنان، وسيفتح ايضاً قسم جديد في المدينة الرياضية في بيروت لاستقبال النازحين". 
Advertisement
غرفة عمليات محافظة الجنوب : 69 مركزا للايواء يضم 22 نازحاً
lebanon 24
Lebanon24
06/04/2026 06:10:26 Lebanon 24 Lebanon 24
غرفة عمليات في بلدية زحلة تتابع ملف إيواء النازحين وغزالة يتفقد المراكز ميدانياً
lebanon 24
Lebanon24
06/04/2026 06:10:26 Lebanon 24 Lebanon 24
السيد: وزعنا وجبات ساخنة وطالبنا بالتنسيق عبر غرفة العمليات وحوّلنا مساعدات نقدية لخمسين ألف عائلة نازحة
lebanon 24
Lebanon24
06/04/2026 06:10:26 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد: زيارتي لطرابلس كانت تفقدية وتطمينية والدولة إلى جانبهم ووضعنا خطة عاجلة من 7 نقاط بالتعاون مع غرفة عمليات الطوارئ في الشمال لتنفيذها
lebanon 24
Lebanon24
06/04/2026 06:10:26 Lebanon 24 Lebanon 24

Advertisement
