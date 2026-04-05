قائد القطاع الشرقي في "اليونيفيل" عاد جرحى الكتيبة الإندونيسية في مستشفى مرجعيون

عاد قائد القطاع الشرقي في قوات "اليونيفيل" العميد الركن أنطونيو رامون برنال مارتين، الجرحى من الكتيبة في ، في إطار متابعة أوضاعهم الصحية والاطمئنان إلى مسار علاجهم.







وخلال الزيارة، التقى قائد القطاع مسؤول قسم العناية الفائقة رزق، إلى جانب الأطباء الجراحين الدكتور رمزي عزيز والدكتور أحمد وطبيب الطوارئ حسين، حيث جرى عرض مفصل للحالات الطبية والإجراءات العلاجية المتبعة، إضافة إلى التحديات التي يواجهها الطاقم الطبي، في ظل الظروف الراهنة.







وأثنى قائد القطاع على الجهود الكبيرة التي يبذلها الفريق الطبي والتمريضي، مثمّناً تفانيهم في تقديم الرعاية اللازمة رغم الضغط والإمكانات المحدودة، ومؤكداً استمرار دعم قوات "اليونيفيل" للقطاع الصحي في المنطقة، لا سيما في ظل الأوضاع الأمنية الحساسة التي تشهدها المنطقة الحدودية.

