تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

قائد القطاع الشرقي في "اليونيفيل" عاد جرحى الكتيبة الإندونيسية في مستشفى مرجعيون

Lebanon 24
05-04-2026 | 10:51
A-
A+
قائد القطاع الشرقي في اليونيفيل عاد جرحى الكتيبة الإندونيسية في مستشفى مرجعيون
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
عاد قائد القطاع الشرقي في قوات "اليونيفيل" العميد الركن أنطونيو رامون برنال مارتين، الجرحى من الكتيبة الإندونيسية في مستشفى مرجعيون الحكومي، في إطار متابعة أوضاعهم الصحية والاطمئنان إلى مسار علاجهم.



وخلال الزيارة، التقى قائد القطاع مسؤول قسم العناية الفائقة الدكتور شادي رزق، إلى جانب الأطباء الجراحين الدكتور رمزي عزيز والدكتور أحمد عطوي وطبيب الطوارئ الدكتور عباس حسين، حيث جرى عرض مفصل للحالات الطبية والإجراءات العلاجية المتبعة، إضافة إلى التحديات التي يواجهها الطاقم الطبي، في ظل الظروف الراهنة.



وأثنى قائد القطاع على الجهود الكبيرة التي يبذلها الفريق الطبي والتمريضي، مثمّناً تفانيهم في تقديم الرعاية اللازمة رغم الضغط والإمكانات المحدودة، ومؤكداً استمرار دعم قوات "اليونيفيل" للقطاع الصحي في المنطقة، لا سيما في ظل الأوضاع الأمنية الحساسة التي تشهدها المنطقة الحدودية.
مستشفى مرجعيون الحكومي

مستشفى مرجعيون

منطقة الحدود

الدكتور شادي

الدكتور عباس

الإندونيسية

عباس حسين

مرجعيون

Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24