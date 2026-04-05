Advertisement

التصعيد على الجنوب يتواصل...شهداء وعدد من الجرحى

05-04-2026 | 12:55
التصعيد على الجنوب يتواصل...شهداء وعدد من الجرحى
التصعيد على الجنوب يتواصل...شهداء وعدد من الجرحى photos 0
تصاعدت وتيرة الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان مساء اليوم، حيث سُجّل تنفيذ سلسلة استهدافات جوية ومدفعية طالت عدداً من البلدات.
وأدت الغارة على بلدة عبا قضاء النبطية إلى سقوط 4 شهداء.
وأفادت معلومات "لبنان24" باستشهاد رئيس بلدية عبا محمد حسين ترحيني وشرطي البلدية محمد مصطفى ترحيني من جراء الغارة على بلدة عبا.
 

كما استهدفت غارة بلدة مجدل سلم، تلاها قصف مدفعي طال خراج بلدة جديدة مرجعيون في محلة مرج الخوخ قرب محطة الغاز.
كما نُفذت غارة على بلدة الصرفند، استهدفت منزلاً في منطقة العصيمية خلف مطعم “نسمة هوا”، من دون تسجيل إصابات.
وامتدت الغارات لتشمل صفد البطيخ، الدوير، صريفا، معروب وتول وحداثا وكفرجوز والشهابية، والمنطقة الواقعة بين بلدتي معركة ويانوح، إضافة إلى غارة على بلدة طيردبا، وأخرى استهدفت بلدة جويا في قضاء صور، فضلاً عن غارات على بلدات محرونة وبنت جبيل.
وفي حصيلة أولية، أفيد بإصابتين طفيفتين نتيجة غارة بين معركة وطيردبا، حيث عملت فرق “جمعية الرسالة” على نقلهما لتلقي العلاج.
 
Advertisement
Advertisement
