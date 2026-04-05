تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

أولوية فرنسا حماية اليونيفيل ومنع انزلاق الوضع في الجنوب إلى مواجهة أوسع

Lebanon 24
05-04-2026 | 23:05
A-
A+
أولوية فرنسا حماية اليونيفيل ومنع انزلاق الوضع في الجنوب إلى مواجهة أوسع
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كتب اندره مهاوج في" نداء الوطن": وسط مخاوف من أن تصبح قوات "اليونيفيل" في جنوب لبنان هدفًا مستدامًا للنيران الإسرائيلية أو "حزب الله"،استدعت الخارجية الفرنسية السفير الإسرائيلي الأسبوع الماضي على خلفية الاعتداءات التي طاولت هذه القوة، وأدت الى مقتل 3 من عناصرها. وقد عكس هذا التحرّك أولوية فرنسية واضحة تتمثل في حماية هذه القوة الدولية ومنع انزلاق الوضع في جنوب لبنان إلى مواجهة أوسع، لا سيما وأن فرنسا تعتبر أي استهداف لها مساسًا مباشرًا بمصالحها. في المقابل، دافع السفير الإسرائيلي عن موقف بلاده عبر نفي وجود نية لاستهداف اليونيفيل، مع التأكيد على أن إسرائيل اضطرت للتحرّك نتيجة ما وصفه بتردّد الحكومة اللبنانية في مواجهة "حزب الله"، وهو ما يكشف عن مقاربة إسرائيلية تقوم على تبرير العمليات العسكرية باعتبارها ردًّا على ضعف الدولة اللبنانية وعجزها عن فرض سيادتها.
من جهتها، شددت فرنسا خلال اللقاء على رفض استهداف المدنيين والبنى التحتية، وأعربت عن معارضتها لأي توسيع للعمليات البرية، مؤكدة ضرورة احترام سيادة لبنان، كما دعت إلى وقف إطلاق النار وفتح مسار تفاوضي، في محاولة لخلق إطار سياسي يخفف من حدة التصعيد، وذلك انطلاقا من مبادرة أطلقها الرئيس جوزاف عون. غير أن هذه المبادرة، بحسب المصادر نفسها، رفضها مجددًا السفير الاسرائيلي باسم حكومته، في ظل تمسك إسرائيل بمقاربتها الأمنية، وغياب ضغط دولي كافٍ لدفع الأطراف نحو التهدئة.
وفي هذا السياق، يبدو أن الأفق السياسي أمام أي مساعٍ لاحتواء العنف بات شبه مسدود، حيث تتقاطع عدة عوامل تعزز مناخ التشاؤم: فمن جهة، تواصل إسرائيل تصعيدها العسكري في جنوب لبنان ضمن رؤية تهدف إلى إعادة تشكيل الواقع الأمني على حدودها، ومن جهة أخرى، لا يبدي "حزب الله" استعدادًا للاستجابة لدعوات الحكومة اللبنانية لضبط الوضع أو الانخراط في تسوية داخلية، نظرًا لارتباطه بحسابات إقليمية أوسع، ولا سيما تلك المتصلة بإيران. هذا التباين يعمّق من ضعف الدولة اللبنانية ويقوّض قدرتها على لعب دور جامع أو ضابط للتوازنات الداخلية.
تتزايد الضغوط الاجتماعية نتيجة النزوح الكثيف من مناطق الجنوب، ما ينذر بإمكانية حدوث توترات داخلية، خاصة في ظل هشاشة البنية الاقتصادية وغياب حلول سريعة، كما أن الانقسام السياسي يتفاقم بفعل تعارض المشاريع الداخلية، بين من يدعو إلى استعادة سيادة الدولة ومن يرى في استمرار نهج المقاومة خيارًا استراتيجيًا. وفي موازاة ذلك، تعكس المعطيات تراجعًا واضحًا في الاهتمام الدولي، ولا سيما الغربي، بالملف اللبناني، حيث يتركّز الجهد الدولي على أولويات أخرى، ما يترك لبنان في موقع هش ومعرّض لمزيد من الضغوط.
وبناءً على ما سبق، تشير التقديرات، وفق المصادر المطلعة، إلى أن لبنان يواجه مرحلة دقيقة تتسم بانسداد سياسي وتصعيد أمني متواصل، في ظل غياب أفق واضح لتسوية قريبة، ما يرفع من احتمالات استمرار التوتر، بل وحتى انزلاق الوضع نحو انفجار داخلي إذا استمرت هذه العوامل بالتراكم بدون تدخل دولي فعّال أو تسوية سياسية شاملة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الإسرائيلية

جنوب لبنان

الإسرائيلي

اللبنانية

الفرنسية

أن فرنسا

حزب الله

المقاومة

تابع
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24