بعد حديث حزب الله عن استهداف بارجة في المتوسط.. هذا ما أعلنته بريطانيا

نفت تقارير تحدثت عن تعرض سفينة حربية بريطانية لأضرار جراء قصف من في شرق ، مؤكدة أن ما تم تداوله عبر ومنصات التواصل الاجتماعي لا أساس له من الصحة.

وأفاد مصدر في الوزارة، في تصريح لوكالة الأنباء البريطانية "بي أ"، بعدم صحة المزاعم التي أشارت إلى تعرض المدمرة إتش إم إس دراغون لهجوم، أو إطلاق مسلحي النار عليها عن طريق الخطأ ظناً أنها سفينة إسرائيلية.وكانت القناة 14 ، إلى جانب مصادر أخرى، قد نقلت هذه الادعاءات، استناداً إلى تقديرات إسرائيلية تحدثت عن صاروخ أصاب السفينة وألحق بها أضراراً، إلا أن سارعت إلى نفي هذه الروايات بشكل قاطع.