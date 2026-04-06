"تفاصيل جديدة" عن استهداف شقة عين سعادة

لفت مصدر أمني إلى أن التحقيقات جارية في قضية استهداف شقة في المشروع – ، ولا شيء محسوما حتى الساعة. إلا أن الترجيحات المنطقية، مقارنةً مع الوقائع، تشير إلى أن المستهدف كان في الشقة، وأن الصاروخ الذي لم ينفجر استقر في شقته. أما الصاروخ الثاني الذي انفجر وأحدث الدمار، فقد اخترق سقف شقة المغدور ، ما أدى إلى مقتله وزوجته والسيّدة التي كانت في منزلهما في زيارة معايدة بالفصح المجيد.



وأردف المصدر أنه من المرجح أن يكون المستهدف قد بقي على قيد الحياة ولم يُصب جراء عدم انفجار أحد الصاروخين، ففرّ واستقل دراجته النارية وغادر المنطقة على الفور، متجهًا نحو عبر الطرقات الداخلية، بحسب ما ترجّحه المصادر التي تتعقب خط سيره عبر الكاميرات المتوافرة على مسلكه، مشيرةً إلى أن كل ما ورد يبقى في إطار التقدير إلى حين انتهاء التحقيقات".