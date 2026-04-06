الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
"تفاصيل جديدة" عن استهداف شقة عين سعادة

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
06-04-2026 | 08:43
تفاصيل جديدة عن استهداف شقة عين سعادة
تفاصيل جديدة عن استهداف شقة عين سعادة photos 0
لفت مصدر أمني إلى أن التحقيقات جارية في قضية استهداف شقة في المشروع المارونيعين سعادة، ولا شيء محسوما حتى الساعة. إلا أن الترجيحات المنطقية، مقارنةً مع الوقائع، تشير إلى أن المستهدف كان في الشقة، وأن الصاروخ الذي لم ينفجر استقر في شقته. أما الصاروخ الثاني الذي انفجر وأحدث الدمار، فقد اخترق سقف شقة المغدور بيار معوض، ما أدى إلى  مقتله وزوجته والسيّدة التي كانت في منزلهما في زيارة معايدة بالفصح المجيد.

وأردف المصدر أنه من المرجح أن يكون المستهدف قد بقي على قيد الحياة ولم يُصب جراء عدم انفجار أحد الصاروخين، ففرّ واستقل دراجته النارية وغادر المنطقة على الفور، متجهًا نحو الدورة عبر الطرقات الداخلية، بحسب ما ترجّحه المصادر التي تتعقب خط سيره عبر الكاميرات المتوافرة على مسلكه، مشيرةً إلى أن كل ما ورد يبقى في إطار التقدير إلى حين انتهاء التحقيقات".
المصدر: خاص "لبنان 24"
خاص "لبنان 24"

