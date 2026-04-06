اللواء شقير من المصنع: التدابير تحت السيطرة ولا تهريب للسلاح عبر المعبر

06-04-2026 | 10:15
اللواء شقير من المصنع: التدابير تحت السيطرة ولا تهريب للسلاح عبر المعبر
تفقد المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير، يرافقه مستشاره العميد عامر الميس، معبر المصنع الحدودي، حيث كان في استقباله ضباط المنطقة ورئيس نقابة الشاحنات المبردة أحمد حسين، للاطلاع على الإجراءات المتخذة لحماية المعبر.

وأكد اللواء شقير أن التدابير الأمنية منضبطة وتحت السيطرة، مشدداً على أن الأولوية هي الحفاظ على أرواح العناصر والتجهيزات. ونفى صحة الادعاءات حول تهريب السلاح، مؤكداً أن المعبر شرعي وتخضع فيه جميع الشاحنات لتفتيش دقيق، وأن الواقع السياسي في سوريا لا يسمح بعمليات التهريب المزعومة.

وكشف شقير عن اتصالات مستمرة بين مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية مع الجانب المصري، بالإضافة إلى جهود دولية وأميركية، تهدف إلى تحييد المعبر عن الاستهداف وإعادة فتحه في أقرب وقت، مشيراً إلى أن السلطات السورية تعمل في الاتجاه نفسه، وداعياً العناصر الأمنية لرفع مستوى الجهوزية والتنسيق الكامل مع الجيش والجمارك.

