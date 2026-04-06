اللواء شقير من المصنع: التدابير تحت السيطرة ولا تهريب للسلاح عبر المعبر

تفقد العام اللواء ، يرافقه مستشاره الميس، معبر المصنع الحدودي، حيث كان في استقباله ضباط المنطقة ورئيس نقابة الشاحنات المبردة ، للاطلاع على الإجراءات المتخذة لحماية المعبر.



وأكد اللواء أن التدابير الأمنية منضبطة وتحت السيطرة، مشدداً على أن الأولوية هي الحفاظ على أرواح العناصر والتجهيزات. ونفى صحة الادعاءات حول تهريب السلاح، مؤكداً أن المعبر شرعي وتخضع فيه جميع الشاحنات لتفتيش دقيق، وأن الواقع السياسي في لا يسمح بعمليات التهريب المزعومة.



وكشف شقير عن اتصالات مستمرة بين ورئاسة الجمهورية مع الجانب المصري، بالإضافة إلى جهود دولية وأميركية، تهدف إلى تحييد المعبر عن الاستهداف وإعادة فتحه في أقرب وقت، مشيراً إلى أن السلطات تعمل في الاتجاه نفسه، وداعياً العناصر الأمنية لرفع مستوى الجهوزية والتنسيق الكامل مع الجيش والجمارك.





