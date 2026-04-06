آخر تقرير.. إسرائيليون يخططون لـالاستيطان في لبنان

لبنان
آخر تقرير.. إسرائيليون يخططون لـ"الاستيطان" في لبنان
Lebanon 24
06-04-2026
|
13:39
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشر موقع "همكوم هخي خام"
الإسرائيلي
تقريراً جديداً تحدث فيه عن حركة استيطانية إسرائيلية تُدعى "عوري تصفون" (استيقظ يا شمال)، تضعُ نصب عينيها هدفاً مُعلناً يتمثل في احتلال
جنوب لبنان
واستيطانه وصولاً إلى نهر الزهراني.
وذكر الموقع أنَّ هذه الحركة تديرُ حالياً حملات تمويل ضخمة تحت غطاء "الضرورة الأمنية"، مستغلة حالة السيولة الميدانية في
الجبهة
الشمالية لفرض أجندة استيطانية تتجاوز كل الخطوط الحمراء الدولية والقرار الأممي 1701 الذي أوقف حرب
إسرائيل
ولبنان عام 2006.
وذكر التقرير أن مؤسس الحركة البروفيسور في علوم الحاسوب بجامعة أرئيل عاموس عزاريا، وضع خريطة طريق استيطانية لم تعد تكتفي بـنهر الليطاني حدوداً، بل تمتد إلى نهر الزهراني (نحو 46 كيلومتراً من الحدود
الإسرائيلية
اللبنانية).
وأوضح التقرير أنَّ عزاريا يرتكز في رؤيته على "تغيير ديموغرافي قسري"، إذ نقل عنه قوله علانية إن "أغلبية السكان حتى الليطاني والزهراني هم من الشيعة"، مُضيفاً أن الجيش الإسرائيلي أصدر بالفعل أوامر إخلاء لهذه القرى، وهو ما يراه فرصة للبدء بالحديث عن الزهراني خطاً حدودياً جديداً لإسرائيل.
ورأى التقرير أنَّ هذا الخطاب يمهد الطريق لنسخ نموذج "هضبة
الجولان
" عبر تهجير السكان ومنع عودتهم، وإحلال الاستيطان لتثبيت "حقائق سياسية" على الأرض.
(الجزيرة نت)
مواضيع ذات صلة
تقرير لـ"National Interest" يكشف: هذا ما تُريده إسرائيل في لبنان
Lebanon 24
تقرير لـ"National Interest" يكشف: هذا ما تُريده إسرائيل في لبنان
07/04/2026 03:12:19
07/04/2026 03:12:19
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير لـ"The Spectator": الحرب منحت نتنياهو فرصة للقضاء على "حزب الله"
Lebanon 24
تقرير لـ"The Spectator": الحرب منحت نتنياهو فرصة للقضاء على "حزب الله"
07/04/2026 03:12:19
07/04/2026 03:12:19
Lebanon 24
Lebanon 24
"وكيل" لـ"حزب الله" داخل لبنان.. إليكم ما قاله تقرير إسرائيليّ
Lebanon 24
"وكيل" لـ"حزب الله" داخل لبنان.. إليكم ما قاله تقرير إسرائيليّ
07/04/2026 03:12:19
07/04/2026 03:12:19
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير لـ"The Telegraph" يُحذر: إيران على وشك نقل الحرب إلى الأراضي الأميركية
Lebanon 24
تقرير لـ"The Telegraph" يُحذر: إيران على وشك نقل الحرب إلى الأراضي الأميركية
07/04/2026 03:12:19
07/04/2026 03:12:19
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
مقدمات النشرات المسائيّة
Lebanon 24
مقدمات النشرات المسائيّة
16:57 | 2026-04-06
06/04/2026 04:57:28
Lebanon 24
Lebanon 24
عمليات من "الحزب".. استهداف دبابات وتجمعات إسرائيلية
Lebanon 24
عمليات من "الحزب".. استهداف دبابات وتجمعات إسرائيلية
16:56 | 2026-04-06
06/04/2026 04:56:54
Lebanon 24
Lebanon 24
إخلاءٌ كبير قرب صيدا.. ماذا وراء "التهديد" الجديد؟
Lebanon 24
إخلاءٌ كبير قرب صيدا.. ماذا وراء "التهديد" الجديد؟
16:43 | 2026-04-06
06/04/2026 04:43:03
Lebanon 24
Lebanon 24
قصف وغارات.. إليكم آخر التطورات الميدانية
Lebanon 24
قصف وغارات.. إليكم آخر التطورات الميدانية
16:33 | 2026-04-06
06/04/2026 04:33:26
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير يحرّض على "اغتيال نواب حزب الله".. معهد إسرائيلي نشره
Lebanon 24
تقرير يحرّض على "اغتيال نواب حزب الله".. معهد إسرائيلي نشره
16:28 | 2026-04-06
06/04/2026 04:28:48
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
"إخلاء فوري".. "إتصال إسرائيلي" يردُ إلى بلدة لبنانية
Lebanon 24
"إخلاء فوري".. "إتصال إسرائيلي" يردُ إلى بلدة لبنانية
13:50 | 2026-04-06
06/04/2026 01:50:10
Lebanon 24
Lebanon 24
"الأمبير" بـ40 دولارا
Lebanon 24
"الأمبير" بـ40 دولارا
02:15 | 2026-04-06
06/04/2026 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خلال إقامة الجمعة العظيمة في زحلة... قوى الأمن اشتبهت بسيارة وهذا ما عثرت عليه في داخلها (صورة)
Lebanon 24
خلال إقامة الجمعة العظيمة في زحلة... قوى الأمن اشتبهت بسيارة وهذا ما عثرت عليه في داخلها (صورة)
06:55 | 2026-04-06
06/04/2026 06:55:28
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة عن ضربة "البارجة".. "حزب الله" لم يستهدف سفينة إسرائيلية!
Lebanon 24
مفاجأة عن ضربة "البارجة".. "حزب الله" لم يستهدف سفينة إسرائيلية!
14:30 | 2026-04-06
06/04/2026 02:30:33
Lebanon 24
Lebanon 24
"تفاصيل جديدة" عن استهداف شقة عين سعادة
Lebanon 24
"تفاصيل جديدة" عن استهداف شقة عين سعادة
08:43 | 2026-04-06
06/04/2026 08:43:56
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في لبنان
16:57 | 2026-04-06
مقدمات النشرات المسائيّة
16:56 | 2026-04-06
عمليات من "الحزب".. استهداف دبابات وتجمعات إسرائيلية
16:43 | 2026-04-06
إخلاءٌ كبير قرب صيدا.. ماذا وراء "التهديد" الجديد؟
16:33 | 2026-04-06
قصف وغارات.. إليكم آخر التطورات الميدانية
16:28 | 2026-04-06
تقرير يحرّض على "اغتيال نواب حزب الله".. معهد إسرائيلي نشره
16:27 | 2026-04-06
عن النزوح والحرب.. بيانات جديدة من "وحدة إدارة الكوارث"
فيديو
نسخة عن والدتها.. ابنة أنجلينا جولي تلفت الأنظار تعرّفوا إليها (فيديو)
Lebanon 24
نسخة عن والدتها.. ابنة أنجلينا جولي تلفت الأنظار تعرّفوا إليها (فيديو)
03:42 | 2026-04-04
07/04/2026 03:12:19
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث مأسوي.. أم دهست طفلتها
Lebanon 24
حادث مأسوي.. أم دهست طفلتها
16:00 | 2026-04-03
07/04/2026 03:12:19
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو..غارات إسرائيلية إستهدفت الجناح
Lebanon 24
بالفيديو..غارات إسرائيلية إستهدفت الجناح
17:27 | 2026-03-31
07/04/2026 03:12:19
Lebanon 24
Lebanon 24
