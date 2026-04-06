بجانبه بندقية صيد.. العثور على جثة شاب داخل منزله في طرابلس

عُثر على المدعو "ر.ع"، في العقد الثالث من عمره جثة هامدة داخل منزله في محلة في طربلس مصاباً بطلق ناري وإلى جانبه بندقية صيد.



وعلى الفور حضرت القوى الأمنية والأدلة الجنائية إلى المكان، حيث باشرت التحقيقات اللازمة لكشف ملابسات الحادثة وتحديد الأسباب الدقيقة للوفاة.



وبحسب المعطيات الأولية يُرجّح أن تكون الوفاة ناجمة عن حادثة انتحار، بانتظار ما ستُظهره نتائج التحقيقات الرسمية.



يُذكر أنَّ الفقيد ينحدر من بلدة سير - .

