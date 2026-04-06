الحجار اطلع من اللواء شقير على الاجراءات عند معبر المصنع

عقد والبلديات أحمد اجتماعاً في مكتبه، مع محافظ القاضي محمد مكاوي، بحضور قائمقام المتن مارلين حداد وقائمقام كسروان ستريدا نبهان، حيث اطّلع منهم على الإجراءات المتخذة في مناطقهم، لا سيّما في أعقاب الاستهداف الاسرائيلي الذي وقع أمس في منطقة عين ، وأسفر عن استشهاد ثلاثة مواطنين وسقوط عدد من الجرحى، وما خلّفه من حال خوف وقلق لدى المواطنين من تكرار مثل حوادث كهذه.







وأكد الوزير الحجار أن "ما حصل يستدعي رفع أعلى درجات الجهوزية الأمنية"، مشددا على "ضرورة تكثيف الإجراءات وتعزيز التنسيق بين مختلف ، ومع البلديات والشرطة البلدية، بما يساهم في طمأنة المواطنين وتعزيز الاستقرار".







أيضاً، تابع الوزير الحجار مع العام اللواء حسن شقير "الأوضاع الأمنية والجهود التي تبذلها على الصعد كافة، والإجراءات المتخذة، في ظل التهديدات لمعبر المصنع الحدودي"، معوّلا على "الاتصالات والجهود الجارية لتحييد المعبر وإعادة فتحه في أقرب وقت ممكن".

