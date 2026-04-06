تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

إتصالات مكثفة لاحتواء تداعيات اختراق عين سعادة ومنع تفاقم التوترات

Lebanon 24
06-04-2026 | 22:58
A-
A+
إتصالات مكثفة لاحتواء تداعيات اختراق عين سعادة ومنع تفاقم التوترات
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قفزت تداعيات الاستهداف الذي طاول منطقة عين سعادة إلى صدارة المشهد المأزوم، واستقطبت الاهتمامات نظراً إلى الحساسية العالية لهذا التطور.
ذلك إن حادث استهداف مبنى في تلال عين سعادة ليل عيد الفصح ومقتل المسؤول عن مركز يحشوش في "القوات اللبنانية" بيار معوض وزوجته ومواطنة ثالثة في منزل الأول، لم تقتصر تداعياته على إطلاق وتيرة السخط والغضب حيال استشهاد ضحايا لا ناقة لهم ولا جمل في صراع مخيف فرض على مناطقهم ومجتمعاتهم ووطنهم فحسب، بل تجاوزت ذلك إلى رسم احتمالات قاتمة للوضع الأمني والاجتماعي في المناطق المضيفة للنازحين عموماً. المخاوف من اهتزاز أمن النازحين والمضيفين سواء بسواء، بدا من أخطر ما تواجهه الدولة وأجهزتها من تحديات ملحة أولاً. كما إن الواقع الحربي الآخذ في التصعيد يفاقم المخاوف الكبرى من انهيارات داخلية كارثية متى طالت الحرب وتحوّلت إلى حرب استنزاف مديدة كما تنذر الوقائع الميدانية التي لا تعكس اتجاهات واضحة لأي حسم ميداني وشيك، ولو وسط التفوّق العسكري الإسرائيلي.
وذكرت "النهار" أن وتيرة العمل الأمني الذي أعقب حادث عين سعادة اتّسمت بدرجات عالية من الكثافة والتحسّب لكل الاحتمالات، وأن ثمة معطيات قد تفضي إلى كشف هوية الشخص الذي فرّ من مسرح الاستهداف الإسرائيلي للمبنى. كما علم أن ترتيبات بالغة التشدّد سيبدأ اعتمادها في المناطق المضيفة للنازحين بين كسروان والمتن وجبيل امتداداً إلى الشمال، إذ إن الحادث أحدث صدمة غير مسبوقة من الانفعالات وبذلت قوى سياسية أساسية جهوداً واسعة لمنع أي انفعالات مؤذية قد تخرج عن الإطار المقبول وتحدث هزّة لا تحمد عواقبها.   
وكتبت" الشرق الاوسط": بحسب مصدر أمني، فإن «ما هو محسوم حتى الساعة، أن الحادث ناتج عن استهداف إسرائيلي، والمرجح أنه تم من خلال بارجة حربية في البحر»، لافتاً إلى أن «التحقيقات متواصلة لتحديد ما إذا كان هناك شخص في الشقة المستهدفة قد فرّ بعد حصول الغارة».
واستبعد المصدر أن تكون إسرائيل استهدفت المسؤول القواتي عن قصد لإشعال فتنة في البلد، معتبراً أنه «لو كانت هذه النية الإسرائيلية من الاغتيال كانت اختارت أهدافاً أخرى».
وشدد المصدر على أن «الحؤول دون تكرار هذه الحوادث يكون عبر تضافر كل الجهود بدءاً من سكان المباني المدعوين للتدقيق في هوية جيرانهم، مروراً بالبلديات وصولاً إلى القوى والأجهزة الأمنية التي عززت انتشارها وإجراءاتها».
وتؤكد مصادر «القوات اللبنانية» أن «وجود عناصر لـ(حزب الله) في المبنى المستهدف أمر ثابت»، لافتة إلى أن «مخابرات الجيش تتأكد من كل تفاصيل ما حصل عبر التدقيق بما سجلته كاميرات المراقبة». وتشدد المصادر في تصريح على أنه «ولتجنب تكرار ما حصل، فالمطلوب استنفار شامل للدولة بكل أجهزتها وطواقمها بتعاون وثيق مع البلديات والأهالي»، معتبرة أن «المسؤول الأساسي عما حصل ويحصل هو (حزب الله) الذي ورط لبنان في هذه الحرب ويحاول اليوم عناصره إنقاذ أنفسهم من خلال الاختباء بين المواطنين الآمنين»، مضيفة: «كما علينا ألا نسمح لـ(حزب الله) بأخذ البلد إلى المكان الذي يريده أي تعميم الفوضى والخراب».

وكتبت" نداء الوطن": فتحت فاجعة تلال عين سعادة، العيون على حقيقة مرّة معقودة بخيبة أمل لدى اللبنانيين؛ وهي أن الدولة التي يؤمنون بها، ويعقدون كل آمالهم عليها تواصل خذلانهم، بعجزها عن حمايتهم. من تحت الأنقاض تم انتشال منسق "القوات اللبنانية" في يحشوش بيار معوّض وزوجته فلافيا وجارتهما رولا مطر. ثلاث ضحايا قضوا في "أحد القيامة"، فيما الدولة لا تزال تحت ركام الخوف والتردد. إجراءاتها في نزع سلاح "حزب الله" لم ترتقِ إلى مستوى قراراتها. بياناتها ومواقفها رمادية، تتلطّى خلف شعارات حماية "السلم الأهلي".
في السياق، تشير المعطيات إلى أن عملية فرار الشخص المشتبه به على دراجته النارية باتجاه منطقة "الدورة" لم تكن عفوية؛ فعندما حاول أحد المواطنين ملاحقته عبر دراجته أيضًا لتوقيفه، تبيّن أن الفار كان على اتصالٍ مباشر بـ "معاونين" سارع أحدهم لقطع الطريق واعتراض الشاب الملاحِق، مما أمن تغطية انسحاب المشتبه به.
ووسط تضارب المعلومات حول هوية المستهدف في عين سعادة حتى يوم أمس، أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي، عن فشل محاولة اغتيال عنصر من "فيلق فلسطين" في قوّة القدس الإيرانيّة باستهداف الشقة. في موازاة ذلك، نقل عن سكان قاطنين في "المشروع الماروني" ملاحظتهم تحركات مريبة ليلًا في الشقة المستهدفة (الواقعة في الطابق الرابع فعليًا والثالث بحسب المصعد)، وهي الشقة التي تعلو سكن معوض مباشرة. كما أشار أحد القاطنين إلى أن الشخص الذي فرّ على دراجة نارية حيث كان الغبار يغطي وجهه وجسمه يثير الريبة، متسائلًا عن كيفية تمكنه من دخول البناية والخروج منها بهذه السرعة ما لم يكن يملك مفتاحًا إلكترونيًا أو يحظى بتسهيلات مباشرة من الداخل. هذا المعطى ينسف الروايات التي روجت بأن الشقة كانت "غير مأهولة"، خاصة مع تأكيد شهود عيان، تردد شقيقة صاحب الشقة "ل. إ." إليها. في المقابل أفادت معلومات بأنه تم العثور في المسكن إياه على مقتنيات شخصية قيد الاستخدام، ما يطرح علامات استفهام حول العلاقة بين أصحاب الشقة والمترددين إليها ليلًا. وفي معطيات ميدانية، كشفت المعلومات أن أحد الصاروخين اللذين استهدفا المبنى لم ينفجر واستقر في أسفله، ولولا العناية الإلهية لكان المبنى أمام كارثة محققة وحصيلة ضحايا تفوق التوقعات.
دقت مصادر كنسية جرس الإنذار، معتبرة أن حادثة عين سعادة تأتي في وقت حرج يسعى فيه الجميع لتحصين ما تبقى من بقع آمنة لا إشعال البلاد برمتها. وطالبت المصادر الدولة اللبنانية بأجهزتها كافة بالضرب بيد من حديد لمنع قادة "الحرس الثوري"
و"حزب الله" من التغلغل بين المدنيين وجلب الدمار إلى أحيائهم. كما دعت السلطة إلى كشف الحقيقة كاملة واتخاذ إجراءات فورية تمنع استباحة الأبرياء، مشددة على أن الدولة لم تكن هي من قرر الحرب، وأن لبنان اليوم يدفع أثمانًا باهظة لأجندات إيرانية غريبة عن أرضه، عالقًا بين ناري إسرائيل وإيران.
قيادة الجيش
وأوضحت قيادة الجيش في بيان أن "الشقة في منطقة عين سعادة - المتن تعرضت لاستهداف إسرائيلي معادٍ بقنبلتين من نوع GBU-39 الذي يطلَق من طائرة أو بارجة، في سياق العدوان الواسع على لبنان. وقد حضرت وحدة مختصة من الجيش إلى مكان الاعتداء وأجرت المسح الميداني لجمع الأدلة، وتَبين بالنتيجة أن القنبلتين اخترقتا سطح المبنى ثم الطابق الرابع، وانفجرتا في الطابق الثالث المستهدَف بالاعتداء، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة مواطنين من سكان الطابق نفسه، وإصابة آخرين بجروح. كما أظهرت التحقيقات الأولية عدم وجود مستأجِرين جدد في المبنى. وفيما تَبيّن أن أحد الأشخاص شوهد وهو يغادر المبنى بواسطة دراجة نارية بعد الاعتداء مباشرة، يتواصل التحقيق لكشف هويته والوقوف على بقية التفاصيل". 
مواضيع ذات صلة
اتصالات مكثّفة بين عون ودول القرار للنأي بلبنان عن تداعيات إضافية للحرب
lebanon 24
Lebanon24
07/04/2026 09:27:10 Lebanon 24 Lebanon 24
مخاوف حكومية من تفاقم تداعيات زيادات الضرائب والوقائع تخالف كلام سلام
lebanon 24
Lebanon24
07/04/2026 09:27:10 Lebanon 24 Lebanon 24
إجراءات ادارية جديدة بعد استهداف عين سعادة
lebanon 24
Lebanon24
07/04/2026 09:27:10 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": مسيّرة إسرائيلية تحلق على علوّ منخفض فوق منطقتي عين سعادة والمنصورية
lebanon 24
Lebanon24
07/04/2026 09:27:10 Lebanon 24 Lebanon 24

القوات اللبنانية

الإسرائيلية

الإسرائيلي

اللبنانية

حزب الله

الإيراني

إسرائيل

ماروني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24