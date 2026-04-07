الحركة السياسية تستأنف اليوم واتصالات ديبلوماسية مرتقبة للجم العدوان الاسرائيلي

تستأنف الحركة السياسية اليوم مع انتهاء عطلة عيد الفصح، ومن المرتقب ان تتكثف الاتصالات الديبلوماسية من اجل الصغط على اسرائيل لوقف عدوانها ، بالتزامن مع حركة اتصالات داخلية بعد المخاوف من اهتزاز أمن والمضيفين على خلفية حادثة عين سعادة.في المقابل، تتجه الانظار الى البلدات الحدودية الصامدة رغم الحرب، حيث من المقرر ان تتم اليوم الزيارة الكنسية لبلدات دبل وعين إبل ورميش الحدودية بعد تأجيل سابق، وتضم السفير البابوي باولو بورجيا، المطران الياس نصار ممثلًا البطريرك ، وراعي أبرشية صور المطران شربل عبدالله. وتترافق هذه الجولة الروحية مع قافلة مساعدات إنسانية ضخمة جهزتها مؤسسات كنسية وجمعيات مانحة.في المقابل، يبدو ان الحراك الدبلوماسي اللبناني المكثف باتجاه وباريس ودمشق وأنقرة والقاهرة، نجح في تجميد قرار استهداف معبر المصنع عسكريًا، لكنه فشل في انتزاع موافقة إسرائيلية على إعادة فتحه؛ إذ لا يزال الفيتو يحول دون استئناف الحركة المرورية فيه. وأمام هذا الانسداد، تبدو خيارات شبه معدومة؛ فمعبر جوسيه يعاني من ضيق قدرته الاستيعابية فضلاً عن خطر إغلاقه بتهديد إسرائيلي في أي لحظة. أما العودة إلى معابر ، فهي مغامرة محفوفة بالمخاطر الأمنية وتكاليف الشحن الباهظة، ما يضع ملف الحدود البرية في نفق مظلم بلا حلول تلوح في الأفق.