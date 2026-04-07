يوم الصحة العالمي… خطوات بسيطة اليوم قد تنقذ حياتك غداً

مع حلول يوم الصحة العالمي الذي يصادف في السابع من نيسان من كل عام، تتجدّد الدعوات إلى تعزيز الوعي الصحي في المجتمعات، وتسليط الضوء على أهمية الوقاية ونشر الثقافة الصحية بين الناس. فالصحة لا تقتصر على علاج المرض بعد حدوثه، بل تبدأ أساساً من الوعي والوقاية واتباع نمط حياة سليم يحدّ من الإصابة بالأمراض ويُسهم في تحسين جودة الحياة.



ويُعدّ هذا اليوم مناسبة عالمية أطلقتها بهدف لفت الأنظار إلى الصحية الأساسية التي تواجه الشعوب، وتشجيع الحكومات والمؤسسات الصحية على العمل من أجل توفير الرعاية الصحية للجميع. كما يشكّل فرصة للتذكير بأهمية التوعية الصحية ودورها في حماية المجتمع من المخاطر والأمراض المختلفة.



وفي هذا السياق، يوضح الدكتور سامر السيد (طبيب صحة عامة) أن التوعية الصحية تُعدّ من أهم الركائز التي يقوم عليها النظام الصحي في أي بلد، لأنها تساعد الناس على فهم كيفية حماية أنفسهم من الأمراض قبل وقوعها. ويقول إن كثيراً من الأمراض المنتشرة اليوم يمكن الوقاية منها بسهولة إذا كان لدى الناس معلومات صحية صحيحة، مثل أهمية النظافة الشخصية، وممارسة الرياضة، والاهتمام بالتغذية السليمة.



ويشير السيد إلى أن نمط الحياة غير الصحي بات يشكّل أحد أبرز الأخطار التي تهدد صحة الإنسان في العصر الحديث، لافتاً إلى أن قلة الحركة والإفراط في تناول الوجبات السريعة والأطعمة الغنية بالدهون والسكريات تؤدي إلى ارتفاع معدلات الإصابة بأمراض مزمنة مثل وأمراض القلب وارتفاع ضغط . ويضيف أن الوقاية من هذه الأمراض تبدأ بتغييرات بسيطة في الحياة اليومية، مثل المشي بانتظام، وتناول الطعام الصحي، والإقلاع عن التدخين.



كما يؤكد أن الفحوصات الطبية الدورية تلعب دوراً مهماً في الكشف المبكر عن العديد من الأمراض، ما يزيد فرص العلاج والشفاء. ويقول إن كثيراً من الناس يتجاهلون إجراء الفحوصات اللازمة إلا بعد ظهور الأعراض، في حين أن الكشف المبكر قد يساهم في تجنّب مضاعفات خطيرة في .



ولا تقتصر التوعية الصحية على الأطباء والمستشفيات فحسب، بل تشمل أيضاً المدارس ووسائل الإعلام والمؤسسات المجتمعية، إذ يمكن لهذه الجهات أن تلعب دوراً محورياً في نشر الثقافة الصحية بين مختلف فئات المجتمع. فكلما زاد الوعي الصحي لدى الأفراد، انخفضت معدلات الإصابة بالأمراض وارتفعت مستويات الصحة العامة.



وفي ظل الظروف الصعبة التي تمرّ بها بعض الدول، ومنها ، تزداد الحاجة إلى تعزيز الوعي الصحي، خصوصاً في ظل الضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي قد تؤثر في قدرة الناس على الاهتمام بصحتهم. ويرى السيد "أن نشر المعلومات الصحية الموثوقة وتوجيه الناس نحو السلوكيات الصحية السليمة يمكن أن يخفف من الأعباء الصحية على المجتمع".



وفي ختام حديثه، شدد على أن الصحة هي رأس مال الإنسان الحقيقي، وأن الحفاظ عليها مسؤولية مشتركة بين الفرد والمجتمع والدولة. ويقول إن التوعية والوقاية تبقيان الطريق الأفضل لحماية الإنسان من كثير من الأمراض، مؤكداً أن اتباع نمط حياة صحي يمكن أن يحدث فرقاً كبيراً في حياة الإنسان.



وهكذا، يأتي يوم الصحة العالمي ليذكّر الجميع بأن الصحة ليست مجرد غياب المرض، بل هي حالة من التوازن الجسدي والنفسي والاجتماعي، وأن الاهتمام بالصحة يبدأ بخطوات بسيطة يمكن لكل فرد أن يقوم بها يومياً من أجل حياة أفضل وأكثر أماناً.

