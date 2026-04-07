بعد صرف عدد من العاملين.. اتحاد نقابات موظفي المصارف: لن نقف مكتوف الايدي

توّجه المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات موظفي المصارف في بالتعزية إلى عائلات الذين سقطوا في الحرب البربرية التي يشنها جيش العدو ، متمنيا الشفاء العاجل لكل المصابين والجرحى الذين هم أيضاً ضحية هذا العدوان الغاشم الذي هجّر مئات الآلاف من منازلهم وقراهم.وأمل المجلس في بيان أن تنتهي هذه الحرب قريباً فتداعياتها مكلفة على البشر والحجر واستمرارها سيؤدي حتماً إلى كوارث على الصعيد الاقتصادي والمالي والاجتماعي يصعب معالجتها في ظل الظروف المالية التي كانت ومازالت مستمرة على الصعيد الوطني .واعتبر مجلس الاتحاد إقدام إدارة أحد المصارف على صرف عدد من مستخدميها جريمة بحق الانسانية ، فهل يعقل في هذه الظروف أن تقوم هذه الادارة باتخاذ هذا التدبير وبحق زملاء بعضهم قد هُجّر من منازلهم بسبب العدوان، مؤكدا انه لن يقف مكتوف الايدي حيال هذا التعسف وسيسعى إلى مؤازرة هؤلاء الزملاء المصروفين .كما دعا مجلس الاتحاد كل الزملاء في القطاع المصرفي إلى إبلاغ مندوبي النقابة أو أعضاء المجالس التنفيذية في النقابات المنضوية في الاتحاد عن أي محاولة صرف إفرادية أو جماعية.وأسف مجلس الاتحاد أن تُستغل هذه الحرب من أجل رفع أسعار المواد الاستهلاكية وتحقيق مزيد من الأرباح على حساب المواطن الصامد المقهور ، في حين أكثرية المستخدمين والعمال أجورهم بالكاد تغطي فواتير اشتراكات المولدات الكهربائية وبدل النقل وثمن الادوية ، ويناشد إلى إنزال أشد على كل من يحاول رفع أسعار منتجاته دون وجه حق .وتمنة المجلس من إدارات المصارف مساعدة المصرفيين الذين هُجّروا من منازلهم أو تضررت منازلهم جزئياً ، فأجورهم بالكاد تغطي الضروريات الأساسية والدولة بوضعها الحالي عاجزة عن مساعدتهم لاصلاح الاضرار أو تأمين السكن البديل ، مع بأنهم بالرغم من معاناتهم كانوا وما زالوا يزاولون عملهم في مصارفهم بالرغم من قساوة الظروف ومساعدتهم هو أقل ما يمكن أن تقدمه إدارات مصارفهم من منطلق التضامن والتكافل الاجتماعي في هذه الظروف القاسية .