المجلس المذهبي يحذر من الفتن ويدعو للالتفاف حول الدولة والجيش

07-04-2026 | 07:29
المجلس المذهبي يحذر من الفتن ويدعو للالتفاف حول الدولة والجيش
عقد مجلس إدارة المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز اجتماعه الدوري في دار الطائفة بفردان، برئاسة شيخ العقل الدكتور سامي أبي المنى، حيث جرى عرض القضايا الوطنية في ظل تحديات الحرب الراهنة.
 
وناشد المجلس في بيان له دول القرار والأمم المتحدة الضغط على إسرائيل لوقف عدوانها وحماية المدنيين، وحثّ المنظمات الإنسانية على تكثيف جهود الإغاثة للمقيمين والنازحين قسراً.

وشدد البيان على ضرورة دعم الدولة والالتفاف حول مؤسساتها لتمكينها من مواجهة هذه المرحلة المفصلية، داعياً القيادات الروحية والسياسية إلى تمتين الوحدة الوطنية وتغليب مصلحة الوطن في هذه اللحظة الوجودية.
 
كما ثمن المجلس تضحيات الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية في حفظ الأمن والاستقرار، مؤكداً على أهمية التعاون معها لصون السلم الأهلي والتكاتف في احتضان النازحين وتأمين الخدمات الأساسية لهم.

وحذر المجلس من خطورة بث الفتن وخطابات الكراهية التي تهدد تماسك الوطن وتخدم أعداءه، داعياً إلى التحلّي بأقصى درجات الحكمة والوعي لتجنب الإخلال بميزان الاستقرار الداخلي. وختم البيان بتقديم التهنئة للبنانيين عموماً والمسيحيين خصوصاً بمناسبة حلول عيد الفصح المجيد، آملاً الخلاص للوطن وإحلال الاستقرار في ربوعه.
مواضيع ذات صلة
المجلس المذهبي يدين حملات القدح والذم ويدعو لملاحقة المتورطين قضائياً
lebanon 24
Lebanon24
07/04/2026 20:14:59 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل يحذر من الفتنة والتدخل العسكري السوري ويدعو لتحييد لبنان
lebanon 24
Lebanon24
07/04/2026 20:14:59 Lebanon 24 Lebanon 24
الحريري: أدعو جميع اللبنانيين إلى الالتفاف حول دولتهم
lebanon 24
Lebanon24
07/04/2026 20:14:59 Lebanon 24 Lebanon 24
ستريدا جعجع: المرحلة الدقيقة تفرض الالتفاف حول الدولة ومؤسساتها الشرعية
lebanon 24
Lebanon24
07/04/2026 20:14:59 Lebanon 24 Lebanon 24

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:47 | 2026-04-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:24 | 2026-04-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:17 | 2026-04-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:13 | 2026-04-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:06 | 2026-04-07 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
12:47 | 2026-04-07
Lebanon24
12:24 | 2026-04-07
Lebanon24
12:17 | 2026-04-07
Lebanon24
12:13 | 2026-04-07
Lebanon24
12:06 | 2026-04-07
Lebanon24
11:41 | 2026-04-07
فيديو
lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-04-03 Lebanon 24 Lebanon 24
