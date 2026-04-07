المجلس المذهبي يحذر من الفتن ويدعو للالتفاف حول الدولة والجيش

عقد مجلس إدارة المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز اجتماعه الدوري في دار الطائفة بفردان، برئاسة شيخ العقل الدكتور سامي أبي المنى، حيث جرى عرض الوطنية في ظل تحديات الحرب الراهنة.

وناشد المجلس في بيان له دول القرار والأمم المتحدة الضغط على لوقف عدوانها وحماية المدنيين، وحثّ المنظمات الإنسانية على تكثيف جهود الإغاثة للمقيمين والنازحين قسراً.



وشدد البيان على ضرورة دعم الدولة والالتفاف حول مؤسساتها لتمكينها من مواجهة هذه المرحلة المفصلية، داعياً القيادات الروحية والسياسية إلى تمتين الوحدة الوطنية وتغليب مصلحة الوطن في هذه اللحظة الوجودية.

كما ثمن المجلس تضحيات والأجهزة الأمنية في حفظ الأمن والاستقرار، مؤكداً على أهمية التعاون معها لصون السلم الأهلي والتكاتف في احتضان وتأمين الخدمات الأساسية لهم.



وحذر المجلس من خطورة بث الفتن وخطابات الكراهية التي تهدد تماسك الوطن وتخدم أعداءه، داعياً إلى التحلّي بأقصى درجات والوعي لتجنب الإخلال بميزان الاستقرار الداخلي. وختم البيان بتقديم التهنئة للبنانيين عموماً والمسيحيين خصوصاً بمناسبة حلول عيد الفصح المجيد، آملاً الخلاص للوطن وإحلال الاستقرار في ربوعه.