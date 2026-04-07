بري تابع الاوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية مع زواره

تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

Lebanon 24
07-04-2026 | 07:50
A-
A+
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
استقبل دولة رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وزير العدل عادل نصار حيث جرى عرض لآخر التطورات والمستجدات السياسية وشؤوناً وقضائية.
كما تابع بري المستجدات السياسية والميدانية على ضوء مواصلة اسرائيل لعدوانها على لبنان وملف النازحين وشؤوناً تشريعية خلال لقائه رئيس لجنة الدفاع والداخلية والبلديات النيابية النائب جهاد الصمد الذي قال بعد اللقاء: تشرفت اليوم بلقاء دولة الرئيس نبيه بري ومن عين التينة يهمني أن أؤكد أن شريعة الغاب تسود العالم نتيجة الاستكبار الأمريكي الداعم غير المشروط للحكومة الصهيونية التي يرأسها المجرم نتنياهو، هذا الاستكبار الذي ضرب عرض الحائط بالشرعية الدولية وبكافة مواثيقها بما فيها القانون الدولي.
وأضاف: أن العدوان الإسرائيلي هو اعتداء على وطن وليس على طائفة، وأن المقاومة ضد الاحتلال يشرعها ليس فقط القانون الدولي إنما الانتماء للوطن.
وتابع: المطلوب اليوم ومهما كان خلاف البعض حاداً مع المقاومة المطلوب الوحدة الوطنية في مواجهة الاحتلال، فالوحدة الوطنية هي المدخل الأساس لمنع الانقسام الداخلي وابعاد شبه الحرب الأهلية وتهديد السلم الأهلي، وفي هذا الإطار أحيي من هنا الموقف المتميز للسيدة يمنى بشير الجميل مذكرا بقول السيد المسيح: "ماذا ينفع الإنسان إذا ربح منصباً أو موقفا وخسر نفسه".
كما تابع الرئيس بري ملف النازحين واوضاعهم واحتياجاتهم خلال استقباله محافظ بيروت مروان عبود.
وبعد الظهر عرض الرئيس بري المستجدات السياسية وتطورات الاوضاع العامة وملف النازحين خلال لقائه النائب جميل عبود.
رئيس مجلس النواب نبيه بري

الرئيس نبيه بري

الإسرائيلي

نبيه بري

النازحين

المقاومة

رئيس بري

الاحتلال

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24