16
o
بيروت
16
o
طرابلس
15
o
صور
14
o
جبيل
15
o
صيدا
14
o
جونية
13
o
النبطية
7
o
زحلة
9
o
بعلبك
10
o
بشري
9
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
لبنان
بري تابع الاوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية مع زواره
Lebanon 24
07-04-2026
|
07:50
A-
A+
photos
0
A+
A-
استقبل دولة
رئيس مجلس النواب نبيه بري
في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وزير العدل عادل نصار حيث جرى عرض لآخر التطورات والمستجدات السياسية وشؤوناً وقضائية.
كما تابع
بري
المستجدات السياسية والميدانية على ضوء مواصلة اسرائيل لعدوانها على
لبنان
وملف
النازحين
وشؤوناً تشريعية خلال لقائه رئيس لجنة الدفاع والداخلية والبلديات النيابية النائب جهاد الصمد الذي قال بعد اللقاء: تشرفت اليوم بلقاء دولة
الرئيس نبيه بري
ومن عين التينة يهمني أن أؤكد أن شريعة الغاب تسود العالم نتيجة الاستكبار الأمريكي الداعم غير المشروط للحكومة الصهيونية التي يرأسها المجرم نتنياهو، هذا الاستكبار الذي ضرب عرض الحائط بالشرعية الدولية وبكافة مواثيقها بما فيها القانون الدولي.
وأضاف: أن العدوان
الإسرائيلي
هو اعتداء على وطن وليس على طائفة، وأن
المقاومة
ضد
الاحتلال
يشرعها ليس فقط القانون الدولي إنما الانتماء للوطن.
وتابع: المطلوب اليوم ومهما كان خلاف البعض حاداً مع المقاومة المطلوب الوحدة الوطنية في مواجهة الاحتلال، فالوحدة الوطنية هي المدخل الأساس لمنع الانقسام الداخلي وابعاد شبه الحرب الأهلية وتهديد السلم الأهلي، وفي هذا الإطار أحيي من هنا الموقف المتميز للسيدة يمنى بشير الجميل مذكرا بقول السيد المسيح: "ماذا ينفع الإنسان إذا ربح منصباً أو موقفا وخسر نفسه".
كما تابع الرئيس بري ملف النازحين واوضاعهم واحتياجاتهم خلال استقباله محافظ
بيروت
مروان عبود.
وبعد الظهر عرض الرئيس بري المستجدات السياسية وتطورات الاوضاع العامة وملف النازحين خلال لقائه النائب جميل عبود.
