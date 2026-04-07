وفد بري في إقليم الخروب: نموذج وطني للتآخي ولبنان سيبقى عصيّاً على الفتنة

وشملت الجولة مراكز في الوردانية، والجية، وبرجا، وشحيم، وكترمايا، حيث اطلع الوفد على الأوضاع المعيشية للعائلات الوافدة واحتياجاتها.
وفي ختام الجولة، نقل النائب خواجة تحيات الرئيس بري
وتقديره للنائب السابق وليد جنبلاط
ورئيس "اللقاء الديمقراطي
" النائب تيمور جنبلاط وللحزب التقدمي الاشتراكي وأهالي الإقليم، مثنياً على روح التضامن والتكافل التي أظهروها في استقبال إخوانهم. وأكد خواجة أن ما يقدمه إقليم الخروب يشكل "نموذجاً وطنياً يُحتذى به في التآخي"، مشدداً على أن هذه المحنة تستوجب تضافر الجهود الرسمية والشعبية لصون كرامة الإنسان.
وشدد خواجة على أن الوحدة الوطنية هي مصدر القوة والسبيل الوحيد لعبور الأزمات، مؤكداً أن لبنان
سيبقى سداً منيعاً وعصياً على الفتنة والانقسام رغم جراح الحرب الإسرائيلية
، بفضل وعي اللبنانيين وتمسكهم بوحدتهم.
وشملت المحطات
زيارة لدار إفتاء جبل لبنان في الجية، حيث التقى الوفد قاضي الشرع
الشيخ محمد هاني الجوزو ممثلاً المفتي محمد علي الجوزو. وجرى التأكيد خلال اللقاء على أهمية التواصل لمواجهة التحديات الراهنة، حيث شكر الجوزو للرئيس بري دوره في "منع الفتنة في هذه المرحلة الحساسة"، مشدداً على ضرورة العمل لدرء الانقسامات المذهبية والطائفية.
من جهتهم، عبر الأهالي الوافدون عن شكرهم لأبناء الإقليم والبلديات والمتطوعين على حسن
الاستقبال والاحتضان الأخوي، فيما قدمت خلية الأزمة شرحاً مفصلاً لواقع العمل والاحتياجات الملحة لضمان استمرارية الدعم الإغاثي والصحي.