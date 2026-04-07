وفد بري في إقليم الخروب: نموذج وطني للتآخي ولبنان سيبقى عصيّاً على الفتنة

جال وفد نيابي باسم ، ضم النائبين محمد خواجة وأشرف بيضون وقيادات من حركة "أمل"، في مراكز الإيواء بإقليم الخروب، بمشاركة النائب بلال عبد الله ومدير خلية الأزمة يحيى علاء الدين وممثلين عن مؤسسة "فرح" الاجتماعية.

وشملت الجولة مراكز في الوردانية، والجية، وبرجا، وشحيم، وكترمايا، حيث اطلع الوفد على الأوضاع المعيشية للعائلات الوافدة واحتياجاتها.



وفي ختام الجولة، نقل النائب خواجة تحيات الرئيس وتقديره للنائب السابق ورئيس "اللقاء " النائب تيمور جنبلاط وللحزب التقدمي الاشتراكي وأهالي الإقليم، مثنياً على روح التضامن والتكافل التي أظهروها في استقبال إخوانهم. وأكد خواجة أن ما يقدمه إقليم الخروب يشكل "نموذجاً وطنياً يُحتذى به في التآخي"، مشدداً على أن هذه المحنة تستوجب تضافر الجهود الرسمية والشعبية لصون كرامة الإنسان.



وشدد خواجة على أن الوحدة الوطنية هي مصدر القوة والسبيل الوحيد لعبور الأزمات، مؤكداً أن سيبقى سداً منيعاً وعصياً على الفتنة والانقسام رغم جراح الحرب ، بفضل وعي اللبنانيين وتمسكهم بوحدتهم.



وشملت زيارة لدار إفتاء جبل لبنان في الجية، حيث التقى الوفد قاضي الشيخ محمد هاني الجوزو ممثلاً المفتي محمد علي الجوزو. وجرى التأكيد خلال اللقاء على أهمية التواصل لمواجهة التحديات الراهنة، حيث شكر الجوزو للرئيس بري دوره في "منع الفتنة في هذه المرحلة الحساسة"، مشدداً على ضرورة العمل لدرء الانقسامات المذهبية والطائفية.



من جهتهم، عبر الأهالي الوافدون عن شكرهم لأبناء الإقليم والبلديات والمتطوعين الاستقبال والاحتضان الأخوي، فيما قدمت خلية الأزمة شرحاً مفصلاً لواقع العمل والاحتياجات الملحة لضمان استمرارية الدعم الإغاثي والصحي.