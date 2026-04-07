موجة صرف جديدة تطال موظفي المصارف

منذ نهاية عام 2019 ومع بدء الإنهيار المالي الذي ضرب ، عمدت مصارف عديدة إلى اعتماد موجات صرف جماعية للموظفين وإلى إقفال فروع بهدف التخفيف من مصاريفها.



وفي هذا الإطار، علم " " ان عددا من إدارات المصارف اتخذ مؤخرا قرارا بصرف موظفين جدد سيشمل ما بين 50 إلى 100 موظف على ان يتم تنفيذه قريبا.



واعتبر أحد العاملين في القطاع المصرفي "عبر "لبنان 24" ان "الموظفين الذين سيتم صرفهم هم بمثابة " " القطاع ولا يختلفون عن الذين يسقطون يوميا جراء الضربات نظرا للقرارات التعسفية التي ستطالهم".



وأكد ان "عملية صرف الموظفين ستستمر طالما لم يُقر مشروع قانون المالية رسمياً والذي من أهدافه إعادة هيكلة المصارف".

