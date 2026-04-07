منسى يوقع اتفاقية تعاون عسكري تقني مع روسيا

استقبل اللواء ميشال منسى في مكتبه باليرزة اليوم، ألكسندر روداكوف، حيث جرى استعراض الأوضاع العامة في البلاد وتداعيات الاعتداءات المستمرة على الصعيدين الأمني والإنساني.

وأكد السفير روداكوف وقوف إلى جانب وحرصها على استقراره ومؤسساته في ظل هذه الظروف الاستثنائية.



وفي ختام اللقاء، وقع اللواء منسى عن الجانب اللبناني اتفاقية مع الجانب الروسي تتعلق بـ"الحماية المتبادلة لنتائج النشاط الفكري وحماية الملكية الفكرية في إطار التعاون العسكري – التقني"، وهي اتفاقية كانت قد حظيت بموافقة مسبقة وتوقيع الطرف الروسي.



كما التقى محافظ القاضي بشير خضر، وبحث معه الأوضاع العامة في المحافظة والتحديات الراهنة، بالإضافة إلى عرض شؤون إدارية وخدماتية تهم المنطقة. واختتم اللواء منسى لقاءاته باستقبال النائب السابق شانت جنجنيان، حيث جرى التداول في التطورات العامة وانعكاساتها على مختلف المستويات في البلاد.