منسى يوقع اتفاقية تعاون عسكري تقني مع روسيا

07-04-2026 | 10:28
استقبل وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى في مكتبه باليرزة اليوم، السفير الروسي ألكسندر روداكوف، حيث جرى استعراض الأوضاع العامة في البلاد وتداعيات الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الصعيدين الأمني والإنساني.
 
وأكد السفير روداكوف وقوف روسيا إلى جانب لبنان وحرصها على استقراره ومؤسساته في ظل هذه الظروف الاستثنائية.

وفي ختام اللقاء، وقع اللواء منسى عن الجانب اللبناني اتفاقية مع الجانب الروسي تتعلق بـ"الحماية المتبادلة لنتائج النشاط الفكري وحماية الملكية الفكرية في إطار التعاون العسكري – التقني"، وهي اتفاقية كانت قد حظيت بموافقة مسبقة وتوقيع الطرف الروسي.

كما التقى وزير الدفاع محافظ بعلبك الهرمل القاضي بشير خضر، وبحث معه الأوضاع العامة في المحافظة والتحديات الراهنة، بالإضافة إلى عرض شؤون إدارية وخدماتية تهم المنطقة. واختتم اللواء منسى لقاءاته باستقبال النائب السابق شانت جنجنيان، حيث جرى التداول في التطورات العامة وانعكاساتها على مختلف المستويات في البلاد.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
منسى يوقع اتفاقية دعم للمركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام مع UNDP
lebanon 24
Lebanon24
07/04/2026 20:17:21 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الدفاع القطرية: كييف والدوحة توقعان اتفاقية تعاون دفاعي
lebanon 24
Lebanon24
07/04/2026 20:17:21 Lebanon 24 Lebanon 24
اللواء شقير في توقيع اتفاقية تعاون بين الأمن العام والجامعة اللبنانية: نبقى الحصن المنيع لهذا الوطن
lebanon 24
Lebanon24
07/04/2026 20:17:21 Lebanon 24 Lebanon 24
تركيا واليونان توقعان اتفاقات تعاون ثنائية في أنقرة
lebanon 24
Lebanon24
07/04/2026 20:17:21 Lebanon 24 Lebanon 24

وزير الدفاع الوطني

السفير الروسي

بعلبك الهرمل

وزير الدفاع

الإسرائيلية

الإسرائيلي

إسرائيل

الهرمل

Lebanon24
13:11 | 2026-04-07
Lebanon24
12:47 | 2026-04-07
Lebanon24
12:24 | 2026-04-07
Lebanon24
12:17 | 2026-04-07
Lebanon24
12:13 | 2026-04-07
Lebanon24
12:06 | 2026-04-07
فيديو
lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-04-03 Lebanon 24 Lebanon 24
