لبحث الظروف الامنية.. اجتماع وزاري وأمني

عقد الدكتور نواف سلام اجتماعًا لبحث أوضاع المعابر الحدودية، لا سيما معبر المصنع، في ظل الظروف الأمنية التي تمر بها البلاد، بحضور الوطني اللواء ميشال منسى، ووزير الداخلية والبلديات العميد أحمد ، ووزير المالية السيد ياسين جابر، ووزير الأشغال العامة والنقل السيد فايز رسامني، والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّه، والمدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير، ومدير المخابرات في العميد الركن طوني قهوجي، ورئيس للجمارك العميد مصباح خليل خليل، وعضوي المجلس الأعلى للجمارك السيدين لؤي الحاج شحادة وشربل نسيب خليل، والمديرة العامة للجمارك السيدة غراسيا القزي.

كما استقبل سلام، حاكم كريم سعيد، وتناول البحث الأوضاع المالية والاقتصادية في البلا