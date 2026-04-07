احذروا هذه العصابة الإلكترونية!

في ظل التصعيد القائم في المنطقة ولبنان، تستغل بعض المجموعات هذه الأوضاع لتنفيذ عمليات احتيال عبر قرصنة الهواتف بهدف الابتزاز وجمع الأموال.



تبدأ الخدعة عبر إرسال رابط عشوائي إلى الأرقام، مرفق برسالة توحي بأنه " ترغب في الانضمام إلى الخبر العاجل اضغط هنا".



بدافع الفضول أو الرغبة في متابعة آخر المستجدات، يقوم البعض بالنقر على الرابط.



بمجرد فتحه، يتم اختراق الهاتف من قبل ، حيث يجري تسجيل الخروج تلقائيًا من تطبيق ، ثم تُستخدم الحسابات لاختراق الخصوصية وإرسال رسائل عبر ميزة البث (Broadcast) إلى جميع جهات الاتصال، مع طلب مبالغ مالية.



ويقع عدد من الأشخاص في الفخ، خصوصًا من يثقون بصاحب الرقم، فيقومون بتحويل الأموال دون تدقيق، ما يؤدي إلى خسائر مالية كبيرة.

