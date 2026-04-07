بعد الإنذار المتعلق ببحر الناقورة وصور...تحرك من الأشغال بالتنسيق مع الجيش

في ضوء التهديدات بشأن إخلاء المنطقة البحرية الممتدة بين وصور، أصدر وزير الأشغال ، في اتصال مع للنقل ، ، توجيهات مشددة لاتخاذ الإجراءات الاحترازية الفورية كافة، حرصًا على سلامة الصيادين والمواطنين.

وأكد الوزير رسامني "ضرورة التشدد في تطبيق التدابير الوقائية، حيث جرى التنسيق المباشر مع في لضمان حماية الصيادين والحفاظ على السلامة العامة".

وعلى الأثر، باشرت الجهات المختصة تنفيذ الإجراءات التالية:

- منع إبحار الصيادين أو مغادرتهم مرفأ الصيادين في مرفأ صور حتى إشعار آخر.

- التشدد في مراقبة الحركة البحرية ضمن نطاق القرار، تفاديًا لأي مخاطر محتملة.

كما ذكّرت الوزارة، باتخاذ إجراءات استباقية قضت بإخلاء جميع المراكب من المنطقة المعنية، ولا سيما في منطقة الرشيدية، وذلك ضمن إطار التدابير الوقائية المعتمدة".

ودعت الوزارة "جميع الصيادين إلى الالتزام الكامل بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة، حفاظًا على سلامتهم، إلى حين اتضاح المستجدات".