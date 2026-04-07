مقدمات نشرات الأخبارالمسائية ليوم الثلاثاء 7/4/2026

* مقدمة نشرة أخبار الـ"أن بي أن"

حتى إشعار آخر لا مبادرات سياسية ودبلوماسية اقليمية أو دولية باتجاه وتل أبيب من شأنها لجم الاندفاعة العسكرية الاسرائيلية.

وفي غياب أي حراك من هذا القبيل يمعن العدو في عدوانه بأوجهه المختلفة لكن النتيجة واحدة: سقوط ضحايا بريئة ودمار لا يبقي ولا يذر.

فخلال أقل من اثنتي عشرة ساعة فقط بين مساء أمس وصباح اليوم ارتقى اثنا عشر مدنيا شهداء في غارات توزعت خصوصا بين معركة وطيردبا وزبدين ودير الزهراني جنوبا وسحمر في البقاع الغربي.

في المقابل كانت المستوطنات الجاثمة على شمال أرض فلسطين المحتلة اهدافا لصواريخ المقاومة ومسيراتها الانقضاضية ما أطلق العنان لصافرات الإنذار التي تكاد لا تهدأ على مدار الساعة.

أما وتيرة هذه الهجمات فقد عكستها وسائل الاعلام العبرية التي احصت - نقلا عن مصادر امنية اسرائيلية - سقوط اربعين صاروخا في هذه المستوطنات من الصباح حتى الظهر.

وفي الوقت نفسه نفذت المقاومة سلسلة عمليات ضد العدو داخل الأراضي التي احتلها حديثا.

اما في الأجواء فقد تصدى المقاومون لطائرة حربية معادية فوق البقاع الغربي بصاروخ أرض - جو ولطائرة أخرى فوق الجنوب واستهدفوا مروحيتين في اجواء البياضة بصواريخ مماثلة.

وتحت وطأة عمليات المقاومة قال قائد المنطقة الشمالية في جيش الاحتلال إن اقوى مما قدرنا ولا يمكن تفكيكه بالوسائل العسكرية وقد عرضه هذا الإقرار لتوبيخ من رئيس الأركان إيال زامير بحسب ما اكدت مصادر إعلامية عبرية.

وفي سياق متصل عبر ضباط احتياط اسرائيليون عن خشيتهم من غياب استراتيجية خروج واضحة من .

أبعد من لبنان وفيما يحبس العالم أنفاسه بانتظار انتهاء مهلة الرئيس الأميركي فجر غد صعد دونالد ترامب من تصريحاته قائلا: إن حضارة بأكملها ستموت الليلة ولن تعود أبدا في واحدة من أهم اللحظات في تاريخ العالم الطويل والمعقد.

فهل يكون الأمر حربا نفسية وأداة ضغط أميركي أم تمهيدا لضربة كبرى تطيح بآخر مبادرة دبلوماسية صاغها الوسطاء وفي مقدمهم الباكستانيون؟!. إن غدا لناظره قريب.

* مقدمة الـ"أم تي في"

انها ليلة تاريخية بكل معنى الكلمة.

فالجميع في انتظار ماذا سيقرر دونالد ترامب وماذا سيفعل. حتى الان لا جواب نهائيا، لذا الانتظار ثقيل والدقيقة تمر كأنها ساعة. مع ذلك، المؤشرات تنبىء ان الضربة الاميركية آتية لا محالة.

صحيفة " نيويورك تايمز" نقلت عن مسؤولين ايرانيين ان طهران اوقفت التفاوض مع اميركا وانها ابلغت الوسيط الباكستاني ذلك.

وقد يكون سبب الموقف الايراني ان نظام الملالي في طهران لا يمكن ان يقبل بشروط ترامب، التي يعتبرها وثيقة استسلام.

بالتوازي، اطلق ترامب تهديدات قاسية ضد ايران في كلام هو الاخطر له منذ بدء حربه على ايران، ما يوحي انه اتخذ خياره.

ترامب، الذي رجح اندثار حضارة باكملها الليلة ، اعتبر انها ستكون واحدة من اهم اللحظات في التاريخ الطويل والمعقد للعالم، وان 47 عاما من الابتذال والفساد والموت ستنتهي اخيرا.

وختم ترامب معلنا: بارك الله في شعب ايران العظيم. فهل يعني هذا ان ترامب يعد لضربة غير مسبوقة على ايران، وانه ينتظر من الشعب الايراني في المقابل ان يتحرك لاسقاط النظام واحلال نظام آخر مكانه؟

محليا، لبنان ودع ضحايا حادثة عين سعادة في وقت يتأكد يوما بعد يوم ان لبنان كله ضحية حروب حزب الله وضحية حروب الاخرين، وفي طليعتهم ايران، التي استباحت كل شيء وخصوصا هيبة الدولة عبر سلبها قرار الحرب والسلم من يدها.

الاثناء السفير البابوي لم يتمكن من ايصال المساعدات الى دبل. ووفق معلومات ال "ام تي في" فان أجهزة استخباراتية أجنبية تواصلت مع إسرائيل لضمان وصول المساعدات وحضرت معها الأرضية لذلك، لكنها كانت على علم في المقابل ان حزب الله يعد لأمر ما.

* مقدمة "المنار"

لن تنتهي إيران ولا شعبها العظيم، ولن يقضي مختال البيت الأبيض ومخبوله على الجمهورية الإسلامية ولا على مبادئها الإنسانية، لكن الذي سينتهي لا محالة هو هذا الفيلم الأميركي الإجرامي الطويل والسخيف، وسيقطع الإيرانيون بثباتهم حبل الكذب الذي يطوق به دونالد ترامب ومعه بنيامين نتنياهو عنق المنطقة والعالم.

حضارة لآلاف السنين ستنتهي الليلة - زعم الرئيس الأميركي التائه بين خياراته، المكابر على فشل مغامراته العسكرية التي جعلته عالقا في مضيق هرمز، يستنزف جنوده ومصالح بلاده ومقدرات حلفائه، منساقا خلف مكر بنيامين نتنياهو، الذي يوظف الدم الأميركي لإطالة عمره السياسي.

قد يفعل الجبان المتهور كل شيء، وقد يهرب إلى الأمام لارتكاب جرائم حرب إضافية باستخدام أشد الأسلحة فتكا. لكن السؤال يبقى: ألم تستخدم حتى الآن كميات من الصواريخ والقنابل تفوق في أثرها عدة قنابل نووية؟

ألم يقتلوا الأطفال في مدارسهم والمدنيين في بيوتهم وعلى الطرقات في إيران وفلسطين ولبنان؟ ألم يقصفوا الجسور ومحطات الطاقة والكهرباء؟

فهل أطفأوا الثورة الإسلامية؟

وهل أخضعوا أهلها الصامدين المحاصرين منذ ما يقارب الخمسين عاما؟

وإن نفذ ترامب ونتنياهو تهديدهما، فهل يتحسبان لردود فعل الايرانيين الذين اعلنوا اليوم أنهم سيردون خارج ما يتوقعه العدو الأميركي والإسرائيلي في عموم المنطقة وربما خارجها؟ أما ما يتوقعه المحللون فهو أن ترامب يلعب على حافة الهاوية ويرفع سقف الضغط إلى الأقصى لوقف الحرب التي تستنزف صورته حد الانهيار، فيحاول أخذ مكاسب تحفظ ماء وجهه عبر قنوات دبلوماسية تدير حركتها باكستان.

أما خطوط الصواريخ الإيرانية فعلى فعاليتها، تصيب أهدافها في عمق الكيان الصهيوني، وعموم مخابئ الجنود والمصالح الأميركية في المنطقة، وكذلك تفعل الصواريخ من لبنان، التي تغطي الفلسطيني المحتل حتى جنوبه، وتجعل حالة المستوطنين داخل الملاجئ او في اماكن النزوح صعبة ومكلفة.

أما أصعب حدث اليوم فمواجهات الحي الشرقي في بنت جبيل، الشاهد على مقتلة الجنود الصهاينة، حيث استدرجهم المقاومون الى التحشيد هناك، قبل أن يباغتوهم بالصواريخ والقذائف، ومن ثم الالتحام مع من تبقى من جنودهم الأحياء، محققين إصابات مؤكدة.

والمؤكد أن لا صوت يعلو فوق صوت الميدان، الكفيل بحفظ الوطن وسيادته وحتى سلمه الأهلي، أما من سلم نفسه وعقله وقراره للأحقاد وهوى الشيطان الأميركي والصهيوني فإلى مزيد من الخيبات، كخيبتهم بنتائج تحقيقات الجيش اللبناني حول العدوان الصهيوني ضد"عين سعادة"، حيث أحبط النافخون بأبواق التحريض والفتنة ضد اهل المقاومة، وفشل من جديد رقص معراب على دماء الشهداء.

* مقدمة الـ"أو تي في"

على عكس ما توحي به التهديدات المتبادلة والتطورات الميدانية المتسارعة على الجبهة الايرانية، فحظوظ التوصل إلى اتفاق معين بين واشنطن وطهران قبيل انتهاء المهلة التي حددها الرئيس دونالد ترامب من عدمه تكاد تكون متساوية، وهو ما يستنتج من كلام ترامب نفسه الذي أبلغ قناة فوكس نيوز أن الوضع قد يتغير بخصوص المهلة إذا أحرزت المفاوضات تقدما وظهر شيء ملموس، على رغم تكراره الحديث عن ان البديل سيكون هجوما لم تعرف ايران مثيلا له، بعد تحذيره السابق عبر منصة تروث سوشال بالقول: حضارة بأكملها ستموت الليلة، ولن تعود أبدا. لا أريد ذلك، لكنه على الأرجح سيحدث. من يدري"؟

وعلى الفور، سارعت ايران الى الرد على لسان مصدر إيراني وصف بالكبير لرويترز بالقول: إذا خرج الوضع على السيطرة فإن حلفاء إيران سيغلقون أيضا باب المندب، وإذا هاجمت أميركا محطات الكهرباء الإيرانية فإن المنطقة بأكملها ستغرق في ظلام دامس.

وفي غضون ذلك، تواصل نقل الرسائل من خلال باكستان وعدد من الدول العربية المعنية، في وقت استخدمت والصين حق النقض في مجلس الامن ضد مشروع القرار الخاص بإعادة فتح مضيق هرمز، في تكريس واضح للانقسام الدولي حول الملف الايراني.

وأما على الجبهة اللبنانية، فالتوغل الاسرائيلي مستمر جنوبا وسط معارك ضارية، وعنوان الساعات الاخيرة مدينة بنت جبيل وما ترمز اليه على مستوى لبنان والجنوب والمكون الشيعي وحزب الله تحديدا، ففيها وقف السيد حسن نصرالله بعيد الانسحاب الاسرائيلي عام 2000 معلنا أن اسرائيل أوهن من بيت العنكبوت، لتعود مهددة اليوم باجتياح اسرائيلي جديد.

اما التهديدات، فجديدها للقطع البحرية اللبنانية بين رأس الناقورة وصور، حيث وجه اليها الجيش الاسرائيلي انذارا بوجوب الابحار فورا الى شمال منطقة صور.

* مقدمة الـ"أل بي سي"

يحبس العالم أنفاسه...

سبع ساعات وينتهي الإنذار الذي وجهه الرئيس الأميركي دونالد ترامب لأيران للموافقة على اتفاق إنهاء الحرب.

الثالثة من فجر غد، بتوقيت بيروت، سيظهر من كلام ترامب المنحى الذي ستتخذه التطورات.

الرئيس الأميركي كتب على منصته "تروث سوشال"، "حضارة بكاملها ستموت الليلة، ولن تعود أبدا. لا أريد ذلك، لكنه على الأرجح سيحدث".

بعد هذا الكلام، ماذا سيستخدم ترامب من أسلحة لتموت حضارة بكاملها؟

إنها ذروة ما يهدد به ترامب منذ بدء تهديداته إثر بدء هذه الحرب في أواخر شباط الفائت.

وقبل ساعات من انتهاء المهلة، قال مصدر إيراني كبير إن طهران ما زالت متمسكة برفضها معاودة فتح مضيق هرمز من دون تنازلات أميركية، لم تقدم حتى الآن.

أضاف المصدر أن باكستان، الوسيط ، لا تزال تنقل الرسائل، لكن واشنطن لم تغير لهجتها.

وأوضح أنه إذا نفذت تهديد ترامب بقصف شبكة الكهرباء الإيرانية، فإن طهران ستغرق دول الخليج، ومنها السعودية، في ظلام دامس، وهو تهديد نقلته قطر لواشنطن.

وقال مصدر إيراني آخر لرويترز في وقت سابق إن إيران رفضت اقتراحا نقله وسطاء لوقف إطلاق النار على نحو موقت.

على المقلب ، أعلن رئيس الوزراء أن الدولة العبرية ضربت منشآت في إيران "يستخدمها الحرس الثوري".

وقال نتنياهو في بيان مصور بثه مكتبه: "نحن نسحق نظام الإرهاب في إيران بقوة متزايدة. بالأمس، دمرنا طائرات نقل وعشرات المروحيات، واليوم ضربنا سكك حديد وجسورا يستخدمها الحرس الثوري".

على الجبهة مع لبنان، وفي تطور بالغ الأهمية، لم يستطع السفير البابوي الوصول إلى إحدى البلدات المسيحية المعزولة في الجنوب بسبب الإشتباكات.

القافلة كانت ترافقها الكتيبة الفرنسية التابعة لقوة الموقتة في لبنان (يونيفيل)، ومتجهة إلى بلدة دبل وتعرضت لإطلاق نار أثناء اقترابها من القرى الحدودية، ما أسفر عن أضرار مادية في السيارات.

السؤال هنا: ما هي الرسالة من وراء منع السفير البابوي من الوصول إلى دبل؟ هل هي رسالة للفاتيكان أم لدبل؟.

* مقدمة "الجديد"

أمسك ترامب برئة الأرض فحبس العالم أنفاسه وبالويل والثبور وعظائم الأمور فرد خريطة المكتب البيضاوي أمسك "الممحاة" وهدد بمحو حضارة بأكملها وحفر لها قبرها.

وعلى الشاهد حدد الليلة ساعة الموت الذي لا عودة منه أبدا هو لا يريد ذلك لكنه على الأرجح سيحدث وعلى آخر ما افتتح به بورصة المواقف فإما هو لا يعرف ما يقول وعليه مراجعة تاريخ الفرس و"الترس" منذ الإسكندر المقدوني وهولاكو والمغول أو أنه يدري ماذا يفعل وتلك مصيبة ومقتلة لكل الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية بمحو أمة عن بكرة أبيها "ولا تغفر له يا أبتاه".

فإيران ومنذ الحرب عليها صفعت على خدها الأيمن باغتيال مرشدها لكنها لم تدر الأيسر على الرغم من كل الخسارات التي منيت بها وترامب اليوم كما هو منذ بداية الحرب عليها يعتمد في فن الخطابة كما في "فن الصفقة" أسلوب الشدة واللين والمرونة والتصلب فإذا أحرزت المفاوضات مع طهران تقدما وظهر شيء ملموس فقد يتغير الوضع بخصوص المهلة وإلا فهو ماض قدما وفقا للخطط الموضوعة بعد انتهاء المهلة.

طهران ليست أشفى حالا وإن كانت "تذبح بالقطنة" إلا أنها أصيبت بالعدوى "الترامبية" وقالت الشيء ونقيضه فنقلت نيويورك تايمز عن مسؤولين إيرانيين وقف جهود التفاوض مع أميركا وتم إبلاغ باكستان بعدم المشاركة في المحادثات والأمر نفسه نقلته وول ستريت جورنال وهو أن إيران قطعت التواصل الدبلوماسي المباشر مع الولايات المتحدة فيما صحيفة طهران تايمز الإيرانية نشرت أن المحادثات الدبلوماسية وغير المباشرة مع الولايات المتحدة ليست مغلقة.

وبين تجميد التواصل المباشر وبين إبقاء باب المحادثات مفتوحا للوصول إلى تسوية وهو الأرجح فإن الأمور متروكة إلى ربع الساعة الأخير وما يسبقها من جهود في الغرف المغلقة لقطع الطريق أمام المحظور أكان في استهداف منشآت الطاقة وما ينتج عنها من ويلات أم من استخدام السلاح المحرم دوليا والذي يؤدي إلى الهلاك.

كل الأمور باتت مرهونة بين خيارين: إما الحل وإما استمرار الحرب التي تتغذى على حطب بنيامين نتنياهو الرابح الوحيد من استمرارها وعلى مفاعيلها والتي يتقدمها مضيق هرمز فقد أخفق مجلس الأمن في إقرار مشروع قرار بحريني بشأن فتح المضيق بعد استخدام روسيا والصين حق النقض "الفيتو" فيما شوهد الفرنسي.

وفي رد على "لكمة" ترامب لماكرون يجري عملية مقايضة مع الإيراني من تحت الطاولة تم خلالها تبادل معتقلين لدى الطرفين. ومن حرب النفوذ والتهديد بجر بقية المضائق إليها فإن الانتظار "على المنخار" وقد بدأ عده العكسي في حين اتجهت البوصلة المحلية نحو عين سعادة التي شيعت شهداءها اليوم على وقع بيان ثان أصدره الجيش اللبناني في إطار كشف ملابسات الاعتداء فأكد أن الشخص الذي غادر المبنى بعد الاستهداف على الدراجة النارية هو عامل توصيلات ويتردد دائما على المبنى لإيصال أدوية الى سكان إحدى الشقق.

وعلى تحذير بيان الجيش من اللعب على وتر الفتنة بالأخبار المغلوطة تجديد تأكيد رئيس الجمهورية جوزاف عون أن الوضع الأمني ممسوك ولن يسمح بالفتنة الداخلية في حين فتح رئيس الحكومة نواف سلام من السرايا قناة دبلوماسية متعددة الاتجاهات بهدف كف يد إسرائيل عن معبر المصنع الحدودي وإذ يعد العدة لجولة خليجية لمنع التصعيد قال إن العمل جار مع الشركاء الدوليين لوقف الحرب مع الاستعداد للدخول في مفاوضات مباشرة كل الأمور تراوح مكانها بانتظار ساعة الصفر وطلقة ترامب "المدمرة" أو "المعمرة" ودمتم بخير.