تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

استعدّوا لمنخفضٍ جوي... هكذا سيكون طقس الأيام المقبلة في لبنان

Lebanon 24
08-04-2026 | 03:50
A-
A+

facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ، غائما جزئيا مع ارتفاع بدرجات الحرارة، ورياح ناشطة تشتد احيانا لتصل سرعتها لحدود ال 60 كلم/س يرتفع معها موج البحر، يتحول الطقس اعتبارا من الظهر الى غائم حيث تهطل أمطار متفرقة تشتد ليل الخميس / صباح الجمعة مع حدوث برق ورعد، و يستمر تكون الضباب الكثيف على المرتفعات مما يؤدي الى رؤية سيئة .

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة:  

طقس ربيعي متقلب مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى يوم الخميس، حيث تتأثر المنطقة بمنخفض جوي مصدره البحر الأسود يزيد من التقلبات ويستمر تأثيره حتى مساء يوم السبت المقبل حيث ينحسر تدريجا.

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر نيسان في بيروت بين 15 و 24، في طرابلس بين 13 و 23 وفي زحلة بين 9 و 22 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء:  

قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية، و رياح ناشطة تشتد في المناطق الشمالية فتقارب ال ٥٠كم/س مع احتمال امطارمحلية متفرقة خصوصا جنوب البلاد وشمال شرقه، ويتكون الضباب على المرتفعات.

الخميس:  

غائم جزئيا مع ارتفاع بدرجات الحرارة، و رياح ناشطة تشتد احيانا لتصل سرعتها لحدود ال 60 كلم/س يرتفع معها موج البحر، يتحول الطقس اعتبارا من الظهر الى غائم حيث تهطل أمطار متفرقة تشتد ليل الخميس / صباح الجمعة مع حدوث برق ورعد، و يستمر تكون الضباب الكثيف على المرتفعات مما يؤدي الى رؤية سيئة .



الجمعة:  

غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة، تهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة تشتد احيانا (60 كم/س) يرتفع معها موج البحر لحدود المترين مع بقاء تكون الضباب على المرتفعات و رؤية سيئة .



السبت:  

غائم جزئيا الى غائم احيانا بسحب متوسطة و مرتفعة مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة، تهطل أمطار متفرقة مع احتمال حدوث برق ورعد ورياح ناشطة، مع استمرار ظهور الضباب على المرتفعات و رؤية سيئة .


-الحرارة على الساحل من 15 الى 28 درجة، فوق الجبال من 10 الى 18 درجة ، في الداخل من 8 الى 19 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 15 و 35 كم/س تشتد في المناطق الشمالية فتقارب ال50 كلم/س.

-الانقشاع: جيد على الساحل يسوء مساء على المرتفعات بسبب الضباب.

الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و 80 % .

-حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 19 درجة.

-الضغط الجوي: 765 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 6,17

-ساعة غروب الشمس: 19,04
 
Advertisement
المديرية العامة للطيران المدني

العامة للطيران المدني

المديرية العامة

الحوض الشرقي

الشمالي

طرابلس

بيروت

الشمال

تابع
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24