استعدّوا لمنخفضٍ جوي... هكذا سيكون طقس الأيام المقبلة في لبنان

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في ان يكون الطقس غدا ، غائما جزئيا مع ارتفاع بدرجات الحرارة، ورياح ناشطة تشتد احيانا لتصل سرعتها لحدود ال 60 كلم/س يرتفع معها موج البحر، يتحول الطقس اعتبارا من الظهر الى غائم حيث تهطل أمطار متفرقة تشتد ليل الخميس / صباح الجمعة مع حدوث برق ورعد، و يستمر تكون الضباب الكثيف على المرتفعات مما يؤدي الى رؤية سيئة .وجاء في النشرة الآتي:-الحال العامة:طقس ربيعي متقلب مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية يسيطر على والحوض الشرقي للمتوسط حتى يوم الخميس، حيث تتأثر المنطقة بمنخفض جوي مصدره البحر الأسود يزيد من التقلبات ويستمر تأثيره حتى مساء يوم السبت المقبل حيث ينحسر تدريجا.ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر نيسان في بين 15 و 24، في بين 13 و 23 وفي بين 9 و 22 درجة.-الطقس المتوقع في لبنان:الأربعاء:قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية، و رياح ناشطة تشتد في المناطق الشمالية فتقارب ال ٥٠كم/س مع احتمال امطارمحلية متفرقة خصوصا جنوب البلاد وشمال شرقه، ويتكون الضباب على المرتفعات.الخميس:غائم جزئيا مع ارتفاع بدرجات الحرارة، و رياح ناشطة تشتد احيانا لتصل سرعتها لحدود ال 60 كلم/س يرتفع معها موج البحر، يتحول الطقس اعتبارا من الظهر الى غائم حيث تهطل أمطار متفرقة تشتد ليل الخميس / صباح الجمعة مع حدوث برق ورعد، و يستمر تكون الضباب الكثيف على المرتفعات مما يؤدي الى رؤية سيئة .الجمعة:غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة، تهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة تشتد احيانا (60 كم/س) يرتفع معها موج البحر لحدود المترين مع بقاء تكون الضباب على المرتفعات و رؤية سيئة .السبت:غائم جزئيا الى غائم احيانا بسحب متوسطة و مرتفعة مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة، تهطل أمطار متفرقة مع احتمال حدوث برق ورعد ورياح ناشطة، مع استمرار ظهور الضباب على المرتفعات و رؤية سيئة .-الحرارة على الساحل من 15 الى 28 درجة، فوق الجبال من 10 الى 18 درجة ، في الداخل من 8 الى 19 درجة.-الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 15 و 35 كم/س تشتد في المناطق الشمالية فتقارب ال50 كلم/س.-الانقشاع: جيد على الساحل يسوء مساء على المرتفعات بسبب الضباب.الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و 80 % .-حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 19 درجة.-الضغط الجوي: 765 ملم زئبق.-ساعة شروق الشمس: 6,17-ساعة غروب الشمس: 19,04