بعد إعلان وقف إطلاق النار مع إيران.. ماذا أعلن الجيش الاسرائيلي عن جبهة لبنان؟

كتب المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أدرعي عبر حسابه على منصة "إكس": "بناء على توجيهات المستوى السياسي أوقف الجيش الاسرائيلي إطلاق النار في المعركة مع ويبقى في حالة تأهب عالية دفاعياً وجاهزًا للرد على أي خرق…في يواصل الجيش الاسرائيلي القتال والعمليات البرية ضد ".





أضاف: "شنّ الجيش الاسرائيلي خلال ساعات الليلة الماضية غارات واسعة استهدفت مواقع إطلاق ومنصات صواريخ تابعة للنظام في مختلف أنحاء إيران وذلك بهدف تقليص وكبح حجم عمليات الإطلاق بشكل ملحوظ.في إطار هذه هاجمت طائرات سلاح الجو الحربية بتوجيه من هيئة الاستخبارات العسكرية عشرات مواقع الإطلاق، ما أدى إلى إحباط رشقة صاروخية أوسع كانت موجهة نحو ".





أكمل: "بالإضافة إلى ذلك تم استهداف بنى تحتية مركزية لإنتاج تابعة للنظام الإيراني في عدة مناطق داخل إيران.وبناءً على توجيهات المستوى السياسي أوقف جيش الدفاع إطلاق النار في المعركة مع إيران ويبقى في حالة تأهب عالية دفاعياً وجاهزًا للرد على أي خرق".





تابع: "في المقابل وفي لبنان، يواصل الجيش الاسرائيلي القتال والعمليات البرية ضد حزب الله.تُجري قيادة تقييمات مستمرة للوضع وسيتم إطلاع الجمهور على أي تغيير يطرأ على تعليمات الحماية. يواصل الجيش الاسرائيلي العمل في جميع الجبهات من أجل حماية ومواطنيها ويدعو إلى الالتزام بتعليمات قيادة الداخلية".

Advertisement