Advertisement

بعد إعلان وقف إطلاق النار مع إيران.. ماذا أعلن الجيش الاسرائيلي عن جبهة لبنان؟

08-04-2026 | 03:59
بعد إعلان وقف إطلاق النار مع إيران.. ماذا أعلن الجيش الاسرائيلي عن جبهة لبنان؟
بعد إعلان وقف إطلاق النار مع إيران.. ماذا أعلن الجيش الاسرائيلي عن جبهة لبنان؟ photos 0
كتب المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي أدرعي عبر حسابه على منصة "إكس": "بناء على توجيهات المستوى السياسي أوقف الجيش الاسرائيلي إطلاق النار في المعركة مع إيران ويبقى في حالة تأهب عالية دفاعياً وجاهزًا للرد على أي خرق…في لبنان يواصل الجيش الاسرائيلي القتال والعمليات البرية ضد حزب الله". 


 أضاف: "شنّ الجيش الاسرائيلي خلال ساعات الليلة الماضية غارات واسعة استهدفت مواقع إطلاق ومنصات صواريخ تابعة للنظام الإيراني في مختلف أنحاء إيران وذلك بهدف تقليص وكبح حجم عمليات الإطلاق بشكل ملحوظ.في إطار هذه الغارات هاجمت طائرات سلاح الجو الحربية بتوجيه من هيئة الاستخبارات العسكرية عشرات مواقع الإطلاق، ما أدى إلى إحباط رشقة صاروخية أوسع كانت موجهة  نحو إسرائيل". 


أكمل: "بالإضافة إلى ذلك تم استهداف بنى تحتية مركزية لإنتاج تابعة للنظام الإيراني في عدة مناطق داخل إيران.وبناءً على توجيهات المستوى السياسي أوقف جيش الدفاع إطلاق النار في المعركة مع إيران ويبقى في حالة تأهب عالية دفاعياً وجاهزًا للرد على أي خرق". 


تابع: "في المقابل وفي لبنان، يواصل الجيش الاسرائيلي القتال والعمليات البرية ضد حزب الله.تُجري قيادة الجبهة الداخلية تقييمات مستمرة للوضع وسيتم إطلاع الجمهور على أي تغيير يطرأ على تعليمات الحماية. يواصل الجيش الاسرائيلي العمل في جميع الجبهات من أجل حماية دولة إسرائيل ومواطنيها ويدعو إلى الالتزام بتعليمات قيادة الجبهة الداخلية". 
Advertisement
