تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
19
o
طرابلس
17
o
صور
18
o
جبيل
17
o
صيدا
18
o
جونية
17
o
النبطية
15
o
زحلة
13
o
بعلبك
8
o
بشري
12
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
لبنان
بعد إعلان وقف إطلاق النار مع إيران.. ماذا أعلن الجيش الاسرائيلي عن جبهة لبنان؟
Lebanon 24
08-04-2026
|
03:59
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي
افيخاي
أدرعي عبر حسابه على منصة "إكس": "بناء على توجيهات المستوى السياسي أوقف الجيش الاسرائيلي إطلاق النار في المعركة مع
إيران
ويبقى في حالة تأهب عالية دفاعياً وجاهزًا للرد على أي خرق…في
لبنان
يواصل الجيش الاسرائيلي القتال والعمليات البرية ضد
حزب الله
".
أضاف: "شنّ الجيش الاسرائيلي خلال ساعات الليلة الماضية غارات واسعة استهدفت مواقع إطلاق ومنصات صواريخ تابعة للنظام
الإيراني
في مختلف أنحاء إيران وذلك بهدف تقليص وكبح حجم عمليات الإطلاق بشكل ملحوظ.في إطار هذه
الغارات
هاجمت طائرات سلاح الجو الحربية بتوجيه من هيئة الاستخبارات العسكرية عشرات مواقع الإطلاق، ما أدى إلى إحباط رشقة صاروخية أوسع كانت موجهة نحو
إسرائيل
".
أكمل: "بالإضافة إلى ذلك تم استهداف بنى تحتية مركزية لإنتاج تابعة للنظام الإيراني في عدة مناطق داخل إيران.وبناءً على توجيهات المستوى السياسي أوقف جيش الدفاع إطلاق النار في المعركة مع إيران ويبقى في حالة تأهب عالية دفاعياً وجاهزًا للرد على أي خرق".
تابع: "في المقابل وفي لبنان، يواصل الجيش الاسرائيلي القتال والعمليات البرية ضد حزب الله.تُجري قيادة
الجبهة الداخلية
تقييمات مستمرة للوضع وسيتم إطلاع الجمهور على أي تغيير يطرأ على تعليمات الحماية. يواصل الجيش الاسرائيلي العمل في جميع الجبهات من أجل حماية
دولة إسرائيل
ومواطنيها ويدعو إلى الالتزام بتعليمات قيادة
الجبهة
الداخلية".
مواضيع ذات صلة
يديعوت أحرونوت عن مصادر إسرائيلية: وقف إطلاق النار الذي أعلنه ترامب يشمل لبنان أيضاً
Lebanon 24
يديعوت أحرونوت عن مصادر إسرائيلية: وقف إطلاق النار الذي أعلنه ترامب يشمل لبنان أيضاً
08/04/2026 11:48:34
08/04/2026 11:48:34
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف تفاعلت أسعار النفط مع إعلان وقف إطلاق النار بين أميركا وإيران؟
Lebanon 24
كيف تفاعلت أسعار النفط مع إعلان وقف إطلاق النار بين أميركا وإيران؟
08/04/2026 11:48:34
08/04/2026 11:48:34
Lebanon 24
Lebanon 24
ماكرون: إعلان وقف إطلاق النار بين أميركا وإيران أمر إيجابي ويجب ان يشمل لبنان
Lebanon 24
ماكرون: إعلان وقف إطلاق النار بين أميركا وإيران أمر إيجابي ويجب ان يشمل لبنان
08/04/2026 11:48:34
08/04/2026 11:48:34
Lebanon 24
Lebanon 24
العراق يعلن إعادة فتح مجاله الجوي بعد اتفاق وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران
Lebanon 24
العراق يعلن إعادة فتح مجاله الجوي بعد اتفاق وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران
08/04/2026 11:48:34
08/04/2026 11:48:34
Lebanon 24
Lebanon 24
الجبهة الداخلية
دولة إسرائيل
جبهة لبنان
حزب الله
الإيراني
إسرائيل
الغارات
افيخاي
تابع
قد يعجبك أيضاً
العدوان الإسرائيلي مستمر.. غارات وقصف وسقوط شهداء وجرحى
Lebanon 24
العدوان الإسرائيلي مستمر.. غارات وقصف وسقوط شهداء وجرحى
04:46 | 2026-04-08
08/04/2026 04:46:01
Lebanon 24
Lebanon 24
"رويترز" عن مصادر: "حزب الله" التزم بوقف إطلاق النار
Lebanon 24
"رويترز" عن مصادر: "حزب الله" التزم بوقف إطلاق النار
04:45 | 2026-04-08
08/04/2026 04:45:56
Lebanon 24
Lebanon 24
بري اتصل بالسفير الباكستاني لدى لبنان.. وهذا ما طلبه منه
Lebanon 24
بري اتصل بالسفير الباكستاني لدى لبنان.. وهذا ما طلبه منه
04:43 | 2026-04-08
08/04/2026 04:43:04
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الاسرائيلي يجدد انذاره الى سكان الضاحية الجنوبية لبيروت
Lebanon 24
الجيش الاسرائيلي يجدد انذاره الى سكان الضاحية الجنوبية لبيروت
04:42 | 2026-04-08
08/04/2026 04:42:30
Lebanon 24
Lebanon 24
عودة الجيش إلى مراكزه بعد مرحلة الحرب
Lebanon 24
عودة الجيش إلى مراكزه بعد مرحلة الحرب
04:35 | 2026-04-08
08/04/2026 04:35:01
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
الإقفال... مؤسسات خاصة اتّخذت "القرار الصعب"
Lebanon 24
الإقفال... مؤسسات خاصة اتّخذت "القرار الصعب"
08:21 | 2026-04-07
07/04/2026 08:21:55
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان24": التوافق على وقف اطلاق النار في المنطقة.. وهذا وضع لبنان
Lebanon 24
"لبنان24": التوافق على وقف اطلاق النار في المنطقة.. وهذا وضع لبنان
15:59 | 2026-04-07
07/04/2026 03:59:01
Lebanon 24
Lebanon 24
عن العام الدراسيّ... إليكم ما أعلنته وزيرة التربيّة
Lebanon 24
عن العام الدراسيّ... إليكم ما أعلنته وزيرة التربيّة
07:24 | 2026-04-07
07/04/2026 07:24:33
Lebanon 24
Lebanon 24
كانوا داخل سيارة... هذا ما فعله 3 شبان في جل الديب أمام البلدية
Lebanon 24
كانوا داخل سيارة... هذا ما فعله 3 شبان في جل الديب أمام البلدية
05:58 | 2026-04-07
07/04/2026 05:58:56
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر عن الإستهداف في عين سعادة... من هو الشخص الذي كان يقود الدراجة الناريّة؟
Lebanon 24
آخر خبر عن الإستهداف في عين سعادة... من هو الشخص الذي كان يقود الدراجة الناريّة؟
06:05 | 2026-04-07
07/04/2026 06:05:19
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في لبنان
04:46 | 2026-04-08
العدوان الإسرائيلي مستمر.. غارات وقصف وسقوط شهداء وجرحى
04:45 | 2026-04-08
"رويترز" عن مصادر: "حزب الله" التزم بوقف إطلاق النار
04:43 | 2026-04-08
بري اتصل بالسفير الباكستاني لدى لبنان.. وهذا ما طلبه منه
04:42 | 2026-04-08
الجيش الاسرائيلي يجدد انذاره الى سكان الضاحية الجنوبية لبيروت
04:35 | 2026-04-08
عودة الجيش إلى مراكزه بعد مرحلة الحرب
04:30 | 2026-04-08
قصة "وقف النار".. هل انتهت حرب لبنان؟
فيديو
نسخة عن والدتها.. ابنة أنجلينا جولي تلفت الأنظار تعرّفوا إليها (فيديو)
Lebanon 24
نسخة عن والدتها.. ابنة أنجلينا جولي تلفت الأنظار تعرّفوا إليها (فيديو)
03:42 | 2026-04-04
08/04/2026 11:48:34
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث مأسوي.. أم دهست طفلتها
Lebanon 24
حادث مأسوي.. أم دهست طفلتها
16:00 | 2026-04-03
08/04/2026 11:48:34
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو..غارات إسرائيلية إستهدفت الجناح
Lebanon 24
بالفيديو..غارات إسرائيلية إستهدفت الجناح
17:27 | 2026-03-31
08/04/2026 11:48:34
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24