عودة الجيش إلى مراكزه بعد مرحلة الحرب

عاد عدد من عناصر الجيش اليوم إلى عدد من المراكز العسكرية في الجنوب ضمن إطار الخطة المعتمدة، في خطوة تعكس بدء مرحلة إعادة الانتشار التدريجي بعد الظروف الصعبة التي فرضتها الحرب في الفترة الماضية.

وبحسب المعطيات، فإن هذه العودة لا تقتصر على مركز واحد، بل تشمل إعادة تفعيل عدد من المراكز والنقاط التي كانت قد أُخليت خلال ذروة التصعيد، وذلك ضمن خطة مدروسة تأخذ بعين الاعتبار الواقع الميداني والتطورات الأمنية، بما يضمن سلامة العناصر ويؤمّن استمرارية الجهوزية.

وتندرج هذه الخطوة في سياق أوسع يهدف إلى إعادة تثبيت حضور الجيش على الأرض، واستعادة السيطرة والتنظيم في المناطق التي تأثرت بالحرب، بالتوازي مع مراقبة دقيقة للوضع الأمني تحسباً لأي طارئ.

وتُعد هذه العودة مؤشراً واضحاً على الانتقال التدريجي من مرحلة المواجهة والضغط إلى مرحلة إعادة الاستقرار، مع تأكيد استمرار الجهوزية للتعامل مع أي مستجدات.



