تعميم من مؤسسة مياه الجنوب إلى موظفيها

أصدرت الادارة العامة لمؤسسة الجنوبي تعميماً ادارياً الى عمالها وموظفيها، طالبت في خلاله مهندسي وموظفي وعمال وفرق الصيانة في المؤسسة بالبقاء على جهوزية وانجاز الاستعدادات اللازمة للبدء بمسح الاضرار في المنشآت والشبكات ومواكبة عودة الاهالي الى قراهم بما يؤمن استعادة التغذية بالمياه في القرى المتضررة"، داعية المهندسين والفنيين الى "التواصل مع الادارات والمصالح لتنظيم آليات العمل والمهام التي سيباشرون فيها فور اطلاق خطط الطوارئ والاجراءات التنفيذية الموضوعة".

Advertisement