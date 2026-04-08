20
o
بيروت
18
o
طرابلس
17
o
صور
17
o
جبيل
19
o
صيدا
19
o
جونية
16
o
النبطية
13
o
زحلة
15
o
بعلبك
5
o
بشري
12
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
لبنان
لبنان
ترامب يستبعد لبنان بسبب "حزب الله"
Lebanon 24
08-04-2026
|
22:51
كتبت امل شموني في" النهار": إنها "بداية نهاية
إيران
التي اعتدنا عليها"، قال
دبلوماسي
أميركي تعليقًا على اتفاق
الولايات المتحدة
وإيران على هدنة، بوساطة إسلام آباد.
هذه التعليقات، التي اتسمت بصراحة غير معتادة حتى بمعايير
ترامب
نفسه، تكشف عن الحقيقة الجوهرية للهدنة: فهي ليست عملية لخفض التصعيد على مستوى المنطقة بأسرها، بل هي وقفة انتقائية تعيد رسم خريطة العنف المقبول. وتشير مصادر
البيت الأبيض
إلى أن الجانب
الإيراني
طرح موضوع إدراج "
حزب الله
" في الاتفاق، غير أن الجانبين الأميركي والإسرائيلي اتفقا على رفض ذلك. فيما تؤكد مصادر متقاطعة ضمن الإدارة الأميركية أنه منذ البداية، صاغ المسؤولون الأميركيون إطار الاتفاق بشكل ضيق، مُركِّزين على الأمن البحري ومنع التصعيد المباشر بين القوى الكبرى. وتذهب تصريحات ترامب إلى ما هو أبعد مما تسمح به عادةً البيانات الرسمية. فمن خلال ربطه الصريح لاستبعاد
لبنان
بوجود "حزب الله"- ومن خلال تأييده لاستمرار الضربات
الإسرائيلية
- يكون قد كرّس فعليًا سياسة "المسارين". في هذا الإطار. وتشير المعطيات الأولية المتوفرة حول تفاصيل المفاوضات التي أدت إلى الهدنة، إلى أن
واشنطن
تمارس ضغوطًا جمة على طهران لتحسم أمرها وتقرر ما إذا كانت تريد أن تكون دولة ذات سيادة أم دولة تُرهب المنطقة، مشددًا على أن سلوك "حزب الله" الذي يتصرف كذراع لإيران غير مقبول تمامًا.
تقرير أميركي: لهذا السبب سيكون إحتلال إسرائيل لجنوب لبنان من مصلحة "حزب الله"
هل يُعطي ترامب الضوء الأخضر لنتنياهو لشنّ عمليّة ضدّ "حزب الله" في لبنان؟
هل وقع "حزب الله" في خطأ استراتيجيّ بسبب دخوله الحرب؟
صحيفة إسرائيليّة: تصريح ترامب "جرعة أوكسجين" لـ"حزب الله"
في بعبدا.. جلسة لمجلس الوزراء
نقابة الممرضين تعلن حالة الطوارئ وتنكّس الأعلام حدادا
بالصور: حركة خجولة في طرابلس التزاما بالحداد الوطني
غارات اسرائيلية متواصلة على الجنوب.. والعشرات بين شهداء وجرحى
قوى الأمن تُعمّم صورة جومانة.. غادرت منزلها في طرابلس ولم تعُد
قبل ساعة من إستشهاده... إليكم آخر ما كتبه الشيخ صادق النابلسي
بعد ضربة تلة الخياط.. بيان إسرائيليّ عن "المستهدف"
رسالة إسرائيلية إلى لبنان.. إقرأوا آخر خبر
جراء الغارات... إستشهاد إعلاميّة لبنانيّة
اتصالات عربية عاجلة بشأن لبنان.. هل اقترب "وقف النار"؟
04:35 | 2026-04-09
في بعبدا.. جلسة لمجلس الوزراء
04:41 | 2026-04-09
نقابة الممرضين تعلن حالة الطوارئ وتنكّس الأعلام حدادا
04:37 | 2026-04-09
بالصور: حركة خجولة في طرابلس التزاما بالحداد الوطني
04:33 | 2026-04-09
غارات اسرائيلية متواصلة على الجنوب.. والعشرات بين شهداء وجرحى
04:28 | 2026-04-09
قوى الأمن تُعمّم صورة جومانة.. غادرت منزلها في طرابلس ولم تعُد
04:28 | 2026-04-09
في عين التينة.. بري التقى سلام وموسى
غارة إسرائيلية استهدفت الشيّاح
ترفض أن تكون زوجة ثانية.. فنانة شهيرة تكشف سبب تأخرها في الزواج (فيديو)
نسخة عن والدتها.. ابنة أنجلينا جولي تلفت الأنظار تعرّفوا إليها (فيديو)
