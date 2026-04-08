تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
20
o
بيروت
18
o
طرابلس
17
o
صور
17
o
جبيل
19
o
صيدا
19
o
جونية
16
o
النبطية
13
o
زحلة
15
o
بعلبك
5
o
بشري
12
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
تفجير لبنان بعد اتفاق طهران: دلالات وابعاد
Lebanon 24
08-04-2026
|
23:02
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب جوني منيّر في"الجمهورية":ساد الاقتناع في
لبنان
بأن ساعته تعتبر مشمولة باتفاق وقف إطلاق نار وفق البنود التي تم تداولها، لكن الوقائع الميدانية كانت تشي بالعكس، وكذلك المواقف الصادرة عن نتنياهو ورئيس أركان الجيش
الإسرائيلي
إيال زامير، وما هي إلا ساعات معدودة حتى نفذت الطائرات
الإسرائيلية
غاراتها الكبرى. وكان من المفترض أن يؤدي هذا التصعيد الجنوني، إلى تعليق الاتفاق، كونه يشكل خرقاً كبيراً لأحد أبرز بنوده، لكن ذلك لم يحصل، واقتصرت ردود الفعل على المواقف الشاجبة، ما أوحى بأن هذا الاتفاق الهش وفق توصيف
نائب الرئيس
الأميركي، هو أكثر ثباتاً مما ظهر عليه إعلامياً. ولا يبدو واقعياً وضع الضربة الإسرائيلية الواسعة في خانة سعي نتنياهو للتخريب على الاتفاق، وقد تقودنا التحليلات إلى تصورات عديدة، منها على سبيل المثال، سعي نتنياهو بالتفاهم مع ترامبلفرض بند حل التركيبة العسكرية لـ"
حزب الله
" على جدول أعمال المفاوضات الأميركية
الإيرانية
يوم غد الجمعة، خصوصاً أن الضربة الجوية طالت قيادات وكوادر تنظيمية وقيادية في "حزب الله"، ما يعني أن الأهداف تتجاوز إقامة منطقة عازلة، والتي تعمل لها
إسرائيل
عسكرياً في الجنوب.
Advertisement
نائب الرئيس
الإسرائيلية
الإسرائيلي
الإيرانية
حزب الله
الإيراني
الجمهوري
إسرائيل
تابع
Advertisement
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24