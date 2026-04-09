تعميم حزبي لضبط "المنصات" على وقع غارات بيروت

تعميم حزبي لضبط المنصات على وقع غارات بيروت
كشفت المعلومات أن عدداً من الأحزاب اللبنانية أصدر في الساعات الماضية تعاميم داخلية صارمة لمناصريه، تقضي بعدم التعليق أو التفاعل مع الغارات التي تستهدف العاصمة بيروت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تحت طائلة المساءلة الحزبية.
وبحسب المعطيات، يأتي هذا القرار في ظل التصعيد غير المسبوق في وتيرة الغارات الإسرائيلية التي طالت عشرات المناطق في بيروت ومحيطها، وأثارت موجة واسعة من التفاعل والغضب على المنصات الرقمية .
وتشير المصادر إلى أن هذه التوجيهات تهدف إلى منع أي توتر داخلي أو سجالات سياسية في الشارع الافتراضي قد تنعكس سلباً على الوضع الأمني، خصوصاً في مرحلة تتسم بحساسية ميدانية عالية وغموض في مسار التصعيد.
كما لفتت إلى أن بعض الأحزاب شددت على ضرورة "الانضباط الإعلامي" وترك المواقف للقيادات الرسمية فقط، في محاولة لضبط الرسائل السياسية وتفادي الانجرار إلى ردود فعل غير محسوبة في ظل استمرار الغارات واتساع رقعتها داخل لبنان.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
