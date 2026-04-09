لبنان

أمير قطر في اتصال مع الرئيس عون: لشمول لبنان في اتفاق وقف اطلاق النار بين الولايات المتحدة الاميركية وايران

Lebanon 24
09-04-2026 | 04:49
أمير قطر في اتصال مع الرئيس عون: لشمول لبنان في اتفاق وقف اطلاق النار بين الولايات المتحدة الاميركية وايران
أمير قطر في اتصال مع الرئيس عون: لشمول لبنان في اتفاق وقف اطلاق النار بين الولايات المتحدة الاميركية وايران photos 0
تلقى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اتصالاً هاتفياً من أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قدم خلاله تعازيه والشعب القطري الشقيق بضحايا الاعتداءات الاسرائيلية المستمرة على لبنان، معرباً عن تضامن دولة قطر مع لبنان في الظروف الصعبة التي يمر بها، واستعدادها للمساعدة في كل ما يؤدي إلى وقف التصعيد العسكري، لاسيما لجهة شمول لبنان في اتفاق وقف اطلاق النار بين الولايات المتحدة الاميركية وايران.

وشكر الرئيس عون امير قطر على مواقفه المتضامنة دائما مع لبنان وشعبه، مقدراً الدعم الذي تقدمه قطر للبنان وللبنانيين في المجالات والظروف كافة، لا سيما المعدات الطبية والإغاثية العاجلة.
 
 
