أمير قطر في اتصال مع الرئيس عون: لشمول لبنان في اتفاق وقف اطلاق النار بين الولايات المتحدة الاميركية وايران

تلقى رئيس الجمهورية اتصالاً هاتفياً من أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قدم خلاله تعازيه والشعب الشقيق بضحايا الاعتداءات الاسرائيلية المستمرة على ، معرباً عن تضامن دولة قطر مع لبنان في الظروف الصعبة التي يمر بها، واستعدادها للمساعدة في كل ما يؤدي إلى وقف التصعيد العسكري، لاسيما لجهة شمول لبنان في اتفاق وقف اطلاق النار بين الاميركية وايران.



وشكر امير قطر على مواقفه المتضامنة دائما مع لبنان وشعبه، مقدراً الدعم الذي تقدمه قطر للبنان وللبنانيين في المجالات والظروف كافة، لا سيما المعدات الطبية والإغاثية العاجلة.

