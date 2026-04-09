بعد فتح معبر المصنع... هذا ما أعلنته الجمارك!

صدر عن المجلس الاعلى للجمارك، البيان الآتي: " عملاً بتوجيهات مقام القاضية بفتح معبر المصنع لكافة أنواع البضائع اعتباراً من ٩ نيسان ٢٠٢٦ ، وفي سبيل تسهيل ادخال وإخراج البضائع عبر بعض المعابر الحدودية تجنباً لاكتظاظ البضائع فيها في هذه الظروف الأمنية الاستثنائية، تعلن ادارة ، اعتبار يومي السبت الواقع فيه ١١ نيسان ٢٠٢٦ و الاثنين ١٣ نيسان ٢٠٢٦ يومي عمل عاديين في كل من : مكتب جمرك مرفأ ، مكتب جمرك مرفأ ، مكتب جمرك وكذلك مكتب جمرك المصنع".



تابع: "بالإضافة إلى ما تقدم يكون ايضاً يوم الجمعة الواقع فيه ١٠ نيسان ٢٠٢٦ يوم عمل عادي في مكتب جمرك المصنع، على ان تراعى إجراءات الكشف الدقيقة للبضائع الواردة عبر معبر المصنع للاعتبارات الأمنية الراهنة".

Advertisement