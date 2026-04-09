نداء من القطاع الخاص للرئيس عون: سيادة لبنان بخطر والحزم "ضرورة"

وجهت "شبكة القطاع الخاص اللبناني" (LPSN) كتاباً مفتوحاً إلى رئيس الجمهورية ، أعربت فيه عن قلقها البالغ إزاء المخاطر المتصاعدة التي تهدد سيادة واستقراره ومستقبله الاقتصادي، معتبرة أن الحزم في القيادة بات ضرورة وطنية ملحة لا تحتمل التأجيل.



ودعت الشبكة في كتابها إلى اتخاذ خطوات فورية تبدأ بتفعيل المؤسسات الدستورية لضمان تنفيذ القرارات السيادية ومنع تضارب الصلاحيات، بالإضافة إلى تشكيل خلية عمل وطنية فورية تضم الحكومة والجيش ومصرف لبنان والقطاع الخاص لضمان استمرارية الخدمات والأنشطة الاقتصادية وحماية فرص العمل.

كما شددت على ضرورة تعزيز الانتشار الأمني الشامل للجيش والقوى الأمنية على كامل الأراضي ، لا سيما في ، لضمان السلم الأهلي وإبقاء مراكز الإيواء تحت الإشراف الرسمي حصراً.



وطالب الكتاب بتكثيف التحرك الدبلوماسي العاجل لوقف الأعمال العدائية بالتنسيق مع الشركاء الدوليين والعرب والانتشار اللبناني في الخارج، مع التأكيد على أهمية الشفافية في التواصل مع المواطنين لتعزيز الثقة وتحصين الداخلية.

وأكدت الشبكة في ختام كتابها التزامها الكامل بدعم الاستقرار الوطني والمؤسسات الشرعية، محذرة من أن الوقت ينفد ولبنان لم يعد يحتمل أي تأخير في اتخاذ قرارات حاسمة لحماية ما تبقى من مقوماته.