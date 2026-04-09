هيئة الإعلام في حزب الله تنعى الإعلامية سوزان الخليل: كانت في نشاط دائم لنشر ثقافة الوعي والمقاومة في المجتمع

نعت هيئة الإعلام في الشهيدة الإعلامية سوزان ، التي استشهدت في بلدة كيفون.

وأضافت في بيان صدر عنها: "لقد سطّرت شهيدتنا حياتها بأحرف من نور في قناة المنار وإذاعة النور، وكانت في أيامها الأخيرة خلال الحرب قد كرّست نفسها لخدمة في مختلف المجالات الإنسانية والصحية والاجتماعية، وأضحت بذلك إحدى أهم المراسلات الميدانيات اللواتي يَجُلن على المناطق وأماكن النزوح ومراكز الإيواء، سيّما في منطقة الجبل، لتبلسم جراحات الناس وتخفف من معاناتهم وتوصل صوت صمودهم وصبرهم وثباتهم عبر الأثير إلى كل العالم.



لقد كانت شهيدتنا العزيزة من الأوائل الذين امتشقوا سلاح الكلمة في مواجهة الظلم والطغيان والحرمان، وكانت في نشاط دائم لنشر ثقافة الوعي والمقاومة في المجتمع.



إننا في هيئة الإعلام إذ ننعاها بحزن عميق، نظراً إلى مزاياها وعطاءاتها واندفاعها المثالي للخدمة، فإننا نفتخر ونعتز أن الله سبحانه وتعالى قد توّج مسيرتها بوسام الشهادة الذي هو أعظم العطاءات الإلهية لعباده.



إن العدو الذي راكم في سجله أنه أكبر قاتل للأطفال والمدنيين والإعلاميين في العالم، يضيف إلى سجله الحافل جريمة إضافية باغتيال الشهيدة الخليل، وهو ما يجب أن يكون موضع متابعة قانونية من جانب وكل الهيئات الإعلامية والحقوقية والإنسانية المعنية.



كل العزاء والمواساة للمجموعة للإعلام ممثلة بقناة المنار وإذاعة النور، وللمركز الطبي اللبناني، وللجهات الطبية والتربويّة والبلدية التي قدّمت الشهيدة فيها خدمات جليلة بفعالية وتفانٍ من باب البذل والمبادرة والتطوع، حيث رسمت الراحلة مسيرتها المهنية الزاخرة بالعطاءات. والعزاء لعائلتها الإعلامية ولأسرتها الشريفة الطاهرة المضحية".