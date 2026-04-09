انتهاء جلسة مجلس الوزراء.. وسلام يطلب من الجيش وقوى الأمن حصر السلاح في بيروت!

طلب رئيس الحكومة نواف سلام من "الجيش والقوى الأمنية المباشرة ببسط سيطرة الدولة على بيروت وحصر السلاح فيها".
وأعلن سلام، بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء، أنه سيتم "تقديم شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن عن الاعتداءات الإسرائيلية وتوسّع رقعتها في بيروت، ويأتي هذا التصعيد الخطير بوجه كل المساعي لوقف الحرب".
بدوره، أعلن وزير الإعلام بول مرقص أن "الرئيس عون أكّد أنه لا أحد يفاوض سوانا، ولا نريد أحدًا أن يفاوض عنّا، وهذا أمر لا نقبل به".
وأوضح مرقص أن قرار الحكومة لاقى اعتراض وزيري الصحة والعمل.
وكانت قد عُقدت جلسة مجلس الوزراء في القصر الجمهوري في بعبدا، برئاسة الرئيس جوزاف عون، واستُهلّت بالوقوف دقيقة صمت عن أرواح شهداء الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، بطلب من رئيس الجمهورية.