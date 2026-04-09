تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

انتهاء جلسة مجلس الوزراء.. وسلام يطلب من الجيش وقوى الأمن حصر السلاح في بيروت!

Lebanon 24
09-04-2026 | 07:06
A-
A+
انتهاء جلسة مجلس الوزراء.. وسلام يطلب من الجيش وقوى الأمن حصر السلاح في بيروت!
انتهاء جلسة مجلس الوزراء.. وسلام يطلب من الجيش وقوى الأمن حصر السلاح في بيروت! photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

طلب رئيس الحكومة نواف سلام من "الجيش والقوى الأمنية المباشرة ببسط سيطرة الدولة على بيروت وحصر السلاح فيها".

وأعلن سلام، بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء، أنه سيتم "تقديم شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن عن الاعتداءات الإسرائيلية وتوسّع رقعتها في بيروت، ويأتي هذا التصعيد الخطير بوجه كل المساعي لوقف الحرب".

بدوره، أعلن وزير الإعلام بول مرقص أن "الرئيس عون أكّد أنه لا أحد يفاوض سوانا، ولا نريد أحدًا أن يفاوض عنّا، وهذا أمر لا نقبل به".

وأوضح مرقص أن قرار الحكومة لاقى اعتراض وزيري الصحة والعمل.

وكانت قد عُقدت جلسة مجلس الوزراء في القصر الجمهوري في بعبدا، برئاسة الرئيس جوزاف عون، واستُهلّت بالوقوف دقيقة صمت عن أرواح شهداء الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، بطلب من رئيس الجمهورية.

Advertisement
رئيس الحكومة نواف سلام بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء في بعبدا: يُطلب إلى الجيش والقوى الأمنية المباشرة ببسط سيطرة الدولة على بيروت وحصر السلاح فيها
lebanon 24
Lebanon24
09/04/2026 17:56:06
رئيس الحكومة نواف سلام بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء: أجدد التزامنا العمل بالوسائل المتاحة لوقف الحرب
lebanon 24
Lebanon24
09/04/2026 17:56:06
مرقص: مجلس الوزراء أخذ العلم بتقرير الجيش الشهري حول حصر السلاح في كل المناطق اللبنانية
lebanon 24
Lebanon24
09/04/2026 17:56:06
وزير الإعلام بول مرقص بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء: سلام طلب من وزير الخارجية استدعاء من يلزم في السفارة الإيرانية بعد إعلان الحرس الثوري عن عملية مشتركة مع "حزب الله"
lebanon 24
Lebanon24
09/04/2026 17:56:06

مجلس الوزراء

الإسرائيلية

مجلس الأمن

الرئيس عون

الإسرائيلي

الدولة على

الجمهوري

رئيس عون

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
10:49 | 2026-04-09
Lebanon24
10:42 | 2026-04-09
Lebanon24
10:26 | 2026-04-09
Lebanon24
10:20 | 2026-04-09
Lebanon24
10:18 | 2026-04-09
Lebanon24
10:11 | 2026-04-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24