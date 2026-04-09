الرئيس عون تلقّى من العاهل الأردني اتصال تضامن ودعم

تلقى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اتصالاً هاتفياً من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين قدم خلاله تعازيه والشعب الأردني الشقيق بضحايا الاعتداءات الاسرائيلية المستمرة على ، واستهداف المدنيين والأماكن السكنية الآهلة والآمنة، معرباً عن تضامن الأردن ملكاً وحكومة وشعباً مع لبنان في الظروف الصعبة التي يمر بها، وواضعاً امكانات الأردن للمساعدة في كل ما يؤدي إلى وقف التصعيد العسكري من جهة، ودعم مواقف والحكومة من جهة اخرى، لاسيما لجهة شمول لبنان في اتفاق وقف اطلاق النار بين الاميركية وايران.



وشكر الرئيس عون العاهل الأردني على مواقفه المتضامنة دائما مع لبنان وشعبه، مقدراً الدعم الذي تقدمه الأردنية الهاشمية للبنان وللبنانيين في المجالات والظروف كافة، لاسيما المساعدات الطبية والإنسانية والإغاثية التي قرر الاردن إرسالها بصورة عاجلة لمساعدة الذين اضطرّوا إلى النزوح قسراً من بلداتهم وقراهم.

