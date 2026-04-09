فياض: وقف إطلاق النار شرط أساسي قبل أي خطوة لاحقة

أدلى عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب بالتصريح الآتي:"ندعو إلى التمسك بوقف إطلاق النار كشرط مسبق قبل الانتقال إلى أي خطوة لاحقة.مع التذكير بموقفنا الرافض لأية مفاوضات مباشرة بين والعدو ، وضرورة التمسك بالثوابت الوطنية وفي مقدمتها الانسحاب الإسرائيلي وإيقاف الأعمال العدائية وعودة السكان إلى قراهم وبلداتهم".