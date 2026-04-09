"الاعتدال الوطني" استنكر الاعتداءات على بيروت

استنكر تكتل "الاعتدال الوطني"، بأشد العبارات الاعتداءات الاسرائيلية الوحشية التي طالت بالأمس واودت بحياة المئات من الضحايا، كما أدت إلى إصابة المئات من ابناء بيروت.







وقدم اعضاء التكتل في هذا الاطار، تعازيهم الحارة لذوي الضحايا و تضامنهم مع المصابين ومع سائر اهل بيروت والجنوب و كل المناطق التي طالها ويطالها العدوان الاسرائيلي .







وثمن موقف الحكومة الحازم بحصر السلاح المتفلت في بيروت بيد و اجهزتها حصرا وتكليف الجيش تنفيذ هذه المهمة.







و اكد في هذا الاطار دعمه الكامل لهذه الخطوة التي بدأت في بيروت، تمهيدا لتنفيذها في سائر محافظات ، "فلبنان لم يعد يتحمل مغامرات وارتباطات لا تمت الى مصلحة البلد بصلة . فالدولة وحدها تحمي الجميع و اجهزة الدولة العسكرية و الامنية هي الملاذ الأخير لكل اللبنانيين".







وجدد التكتل دعمه لخطوات رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة الدكتور نواف سلام، بخيارهم بالتفاوض المباشر مع لإيجاد الحلول الدبلوماسية للازمة التي تعصف بلبنان، فلا خيار واقعيا لحل أزمة لبنان إلا بالاتكال على الدولة و مؤسساتها الشرعية".

