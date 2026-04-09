هذا ما طلبه ترامب من نتنياهو بشأن لبنان

أكد الرئيس الأميركي لشبكة NBC News أنه طلب من أن يكون "أكثر هدوءًا" في العمليات في في الوقت الذي تسعى فيه للتفاوض على اتفاق لإنهاء الحرب مع .

قال : "تحدثت مع بيبي، وهو سيتعامل مع الأمر بهدوء. أعتقد فقط أننا بحاجة إلى أن نكون أكثر هدوءًا"، أضاف أنه يعتقد أن الإسرائيليين "يقلصون" عملياتهم في لبنان.

وتأتي تصريحات ترامب في الوقت الذي يستعد فيه وفد أميركي، برئاسة جيه دي فانس، للسفر إلى باكستان لإجراء محادثات السبت لإنهاء الحرب.

وتختلف إيران مع الولايات المتحدة وإسرائيل حول ما إذا كان وقف إطلاق النار يشمل لبنان.

وعلى الرغم من الخلافات، قال ترامب لشبكة "إن بي سي" إنه "متفائل جداً" بشأن التوصل إلى اتفاق سلام من محادثات نهاية هذا الأسبوع في إسلام أباد، قائلاً للشبكة إن قادة إيران بدوا منفتحين على السلام في المناقشات الخاصة.

وقال ترامب: "إنهم أكثر عقلانية بكثير. إنهم يوافقون على كل الأشياء التي يتعين عليهم الموافقة عليها. تذكروا، لقد تم غزوهم. ليس لديهم جيش".