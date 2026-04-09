تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
17
o
طرابلس
16
o
صور
18
o
جبيل
16
o
صيدا
18
o
جونية
15
o
النبطية
10
o
زحلة
9
o
بعلبك
0
o
بشري
11
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
لبنان
تعزيزات سورية جديدة على الحدود مع لبنان
Lebanon 24
09-04-2026
|
23:32
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب عبدالمنعم علي عيسى في" الديار": أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» ، في تقرير له نشره بوم الأربعاء الفائت ، بأن «الحكومة الإنتقالية
السورية
دفعت برتل عسكري كبير خرج من اللاذقية باتجاه الحدود اللبنانية»، وأضاف التقرير بأن الرتل «ضم آليات ثقيلة، وأسلحة متوسطة والعشرات من العناصر».
وكانت مصادر محلية قد أكدت خروج «المئات من العناصر، والعتاد الثقيل ، من ثكنات (المينا البيضا) و(سقوبين) ليل الثلاثاء الفائت في أرتال اتجهت نحو الجنوب» ، كما أفادت مصادر محلية، يوم الأربعاء أيضا ، بتوجه «عدد كبير من المدرعات العسكرية من إدلب باتجاه الحدود اللبنانية»، ووفقا لتلك المصادر، فقد ضمت تلك الأرتال «التي خرجت من معسكري (جبل الزاوية) و(جسر الشغور) أكثر من 40 مدرعة، وعلى متنها ما يزيد عن 200 عنصر»، وفي سياق متصل أفادت مصادر محلية أن «الأرتال
القادمة
من اللاذقية وادلب نفذت انتشارا واسعا في محيط بلدة القصير على الحدود مع لبنان»، وأضافت تلك المصادر أن «جزءا من تلك القوات كان قد انتشر في بلدتي (حوش السيد علي و المصرية)».
تأتي هذه التحشيدات بالتزامن مع التقارير التي تشير إلى ضغوط تتعرض لها القيادة السورية من قبل
واشنطن
، التي تدفع بالسوريين للدخول على خط الصراع الدائر ما بين «حزب الله»، في وقت تشير فيه العديد من التقارير إلى «حذر سوري» حيال خطوة من هذا النوع لاعتبارات عديدة أبرزها التداعيات المحتملة لها على الداخل السوري الذي يعاني حالا من التفكك غير مسبوقة ، ثم الصلابة التي يبديها الحزب حيال القوات البرية
الإسرائيلية
التي تتمتع بكفاءة أعلى من تلك التي تتمتع بها قواته ، وبما لا يقاس، ما يضع خطوة من هذا النوع في سياق «المغامرة» المحفوفة بالعديد من المخاطر.
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يأمر بإرسال تعزيزات إلى القطاع الشمالي على الحدود مع لبنان
الجيش الإسرائيلي: سنواصل تعزيز الخط الأمني عند الحدود مع لبنان
العربية: إسرائيل دفعت بتعزيزات عسكرية إلى الحدود مع لبنان
تعزيزات إسرائيلية على الحدود مع الأردن ومصر ولبنان
الإسرائيلية
الإسرائيلي
اللبنانية
حزب الله
إسرائيل
السورية
المصرية
القادمة
تابع
مقرّبون من "حزب الله": هذا ما استهدفته اسرائيل
مقرّبون من "حزب الله": هذا ما استهدفته اسرائيل
01:45 | 2026-04-10
إصلاح خط الكهرباء الذي يغذّي منطقة مرجعيون بعد تعرّضه للقصف
إصلاح خط الكهرباء الذي يغذّي منطقة مرجعيون بعد تعرّضه للقصف
01:41 | 2026-04-10
دمشق.. الموقف واضح وعلني
دمشق.. الموقف واضح وعلني
01:30 | 2026-04-10
مذكرة إلى الحكومة.. 4 وزراء يطرحون مساراً دستورياً لفرض السيادة
مذكرة إلى الحكومة.. 4 وزراء يطرحون مساراً دستورياً لفرض السيادة
01:18 | 2026-04-10
المفاوضات اللبنانية - الاسرائيلية تنطلق الثلاثاء في واشنطن وتوغل اسرائيلي في بنت جبيل
المفاوضات اللبنانية - الاسرائيلية تنطلق الثلاثاء في واشنطن وتوغل اسرائيلي في بنت جبيل
01:15 | 2026-04-10
الأكثر قراءة
"ما عاد في بيت".. إعلامية وممثلة لبنانية تفقد منزلها جراء الغارات الإسرائيلية على بيروت (صور)
"ما عاد في بيت".. إعلامية وممثلة لبنانية تفقد منزلها جراء الغارات الإسرائيلية على بيروت (صور)
03:12 | 2026-04-09
أفيخاي أدرعي: خلال ساعات هذا ما قد تشهده إسرائيل
أفيخاي أدرعي: خلال ساعات هذا ما قد تشهده إسرائيل
13:56 | 2026-04-09
فاجأها مباشرة على الهواء.. شاب طلب يدّ مذيعة أخبار الـ"أم تي في" وهذا ما قاله لها (فيديو)
فاجأها مباشرة على الهواء.. شاب طلب يدّ مذيعة أخبار الـ"أم تي في" وهذا ما قاله لها (فيديو)
12:10 | 2026-04-09
بعدما طلبت أوروبا وقف النار في لبنان.. هذا ما قررته إسرائيل
بعدما طلبت أوروبا وقف النار في لبنان.. هذا ما قررته إسرائيل
08:46 | 2026-04-09
مساء اليوم... هزّة أرضيّة ضربت لبنان وهذه قوّتها
مساء اليوم... هزّة أرضيّة ضربت لبنان وهذه قوّتها
16:25 | 2026-04-09
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
01:45 | 2026-04-10
مقرّبون من "حزب الله": هذا ما استهدفته اسرائيل
01:41 | 2026-04-10
إصلاح خط الكهرباء الذي يغذّي منطقة مرجعيون بعد تعرّضه للقصف
01:30 | 2026-04-10
دمشق.. الموقف واضح وعلني
01:18 | 2026-04-10
مذكرة إلى الحكومة.. 4 وزراء يطرحون مساراً دستورياً لفرض السيادة
01:15 | 2026-04-10
المفاوضات اللبنانية - الاسرائيلية تنطلق الثلاثاء في واشنطن وتوغل اسرائيلي في بنت جبيل
01:12 | 2026-04-10
الجنوب تحت النار.. غارات متواصلة رغم الحديث عن التفاوض
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24