دمشق.. الموقف واضح وعلني

اعتُبرت تصريحات السوري أسعد حسن الشيباني التي أكد فيها تنديد بلاده بالاعتداءات وربط مسألة سحب سلاح بالمفاوضات الداخلية ، مؤشراً واضحاً على طبيعة التموضع السياسي لكل من وتركيا في سياق الحرب الجارية راهنا.وأشارت أوساط متابعة إلى أن هذا الموقف يعكس رفضاً لأي ضغوط خارجية تهدف إلى فرض معادلات جديدة على الداخل اللبناني بالقوة.كما رأت هذه الأوساط أن ربط ملف السلاح بالحوار الداخلي ينسجم مع توجه إقليمي أوسع يفضل إبقاء هذا الملف ضمن الإطار اللبناني، بعيداً عن أي إملاءات خارجية أو شروط تُفرض تحت الضغط العسكري.وكان وزير الخارجية السوري قال في مؤتمر صحفي مع نظيره هاكان فيدان امس: نستنكر القصف على من قبل الكيان وندعو الى أن يدعم لبنان في هذه اللحظة العصيبة ويبعد عنه شبح الحروب. كما ندعم باتخاذ الموقف لنزع سلاح حزب الله بوسائل وطنية بعيداً عن أي تدخلات خارجية".