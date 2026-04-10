مقرّبون من "حزب الله": هذا ما استهدفته اسرائيل

بعد أكثر من 24 ساعة على التي استهدفت ، بدأت تتضح صورة النتائج الفعلية، إذ تبيّن أن عدد قياديي " " الذين تم اغتيالهم محدود جدًا، على مستوى كله، وليس في بيروت فقط، وفق مصادر متابعة ومقربة من "الحزب".اضافت "أن الأهداف التي قُصفت داخل العاصمة كانت بمعظمها مراكز علنية تابعة للحزب ولجناحه التنظيمي، إضافة إلى عدد من مراكز تقديم المساعدات للنازحين. ومن بين هذه المواقع، برز استهداف المركز المخصص لتنسيق شؤون الإغاثة، ما أدى إلى تعطيل جزء من الخدمات المقدّمة للنازحين".