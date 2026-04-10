وزير دفاع الكويت يعبر عن تعاطفه مع لبنان ويؤكد دعم بلاده لسيادته واستقراره

أجرى اللواء ميشال منسى اتصالًا هاتفيًا مع نظيره الشيخ عبدالله السالم الصباح، حيث أعرب الوزير الكويتي عن تعاطفه مع الشعب اللبناني في ظل الاعتداءات المتواصلة، ووجّه التعازي بشهداء هذه الاعتداءات. وأكد وقوف إلى جانب في هذه المرحلة الدقيقة، وعزمها على متابعة تقديم الدعم له في مختلف المجالات، بالإضافة إلى دعم سيادة لبنان واستقراره.



، شكر الوزير منسى نظيره الكويتي على مشاعره الصادقة وموقف بلاده الداعم، مثمنًا هذه المبادرة الأخوية التي تعكس عمق العلاقات بين البلدين.



